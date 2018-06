All Over Press/Vladimir Smirnov

Oppositiopuolueet ja -ryhmät aikovat järjestää jalkapallon MM-kisojen aikana mielenosoituksia hallituksen suunnittelemaa eläkeuudistusta vastaan.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev esitti viime viikolla suunnitelman eläkeiän kohottamisesta. Sen mukaan eläkeikää nostettaisiin ensi vuodesta lähtien asteittain niin, että se vuonna 2028 olisi miehillä 65 vuotta ja naisilla 63 vuotta vuonna 2034.

Nykyään miesten eläkeikä on 60 vuotta ja naisten 55. Eläkeiät ovat Venäjällä alhaisemmat kuin missään muussa OECD-maassa, mutta toisaalta myös elinajan odote on siellä alhaisempi kuin muissa teollisuusmaissa.

Aivan odotetusti Medvedevin suunnitelma nostatti heti vastarintaa. Keskusammattiliitto Konfederatsija Truda Rossii (KTR) oli tämän viikon keskiviikkoon mennessä kerännyt yli 2 miljoonaa allekirjoitusta eläkeuudistusta vastustavaan vetoomukseen.

Eläkerahastoista pystytään maksamaan vain 60 prosenttia nykyisistä eläkkeistä.

Useita mielenosoituksia hankkeilla

Jalkapallon MM-kisat kohdistavat maailman huomion Venäjään. Samalla hallitus joutunee tarkkaan miettimään, minkälaisella voimankäytöllä poliisit vastaavat mielenosoituksiin.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ilmoitti tiistaina, että hän kehottaa ihmisiä mielenosoituksiin sunnuntaina heinäkuun 1. päivänä. Mielenosoituksia aiotaan järjestää 20 kaupungissa, mutta mikään niistä ei kuulu MM-kisojen isäntäkaupunkeihin.

Navalnyin mukaan eläkeuudistus on ”kymmenien miljoonien ihmisten silkkaa ryöstämistä”.

Navalnyi vapautui äskettäin 30 päivän vankeudesta, johon hänet oli tuomittu Vladimir Putinia vastustaneiden mielenosoitusten takia.

Jabloko-puolue aikoo järjestää Moskovassa mielenosoituksen eläkeuudistusta vastaan tiistaina heinäkuun 3. päivänä.

Vasemmisto-opposition Sergei Udaltsov puolestaan on pyytänyt mielenosoituslupaa Moskovaan keskiviikoksi 4. heinäkuuta.

Kommunistipuolue ja eri ammattiliitot suunnittelevat useita mielenosoituksia eri kaupunkeihin.

Monet mielenosoitusten järjestäjistä ovat sanoneet olevansa valmiita yhteistyöhön protesteissa. Käytännössä oppositiovoimien on kuitenkin ollut hyvin vaikea löytää yhteistä säveltä ainakaan aikaisemmin.

Kudrinin suunnitelma

Eläkesuunnitelma perustuu Putinin neuvonantajan Aleksei Kudrinin ehdotukseen. Viime vuosikymmenellä valtionvarainministerinä toimineesta Kudrinista tuli toissa vuonna Putinin talousneuvonantaja. Eläkeuudistus on osa Kudrinin luonnostelemaa talousohjelmaa Putinin neljännelle presidenttikaudelle.

Eläkeuudistuksen tarpeesta on puhuttu pitkään. Venäjän runsaan 140 miljoonan hengen väestöstä on nyt neljäsosa eläkeikäisiä. Hallituksen ennusteen mukaan vuoteen 2036 mennessä on yksi eläkeläinen yhtä työikäistä kohden, jos uudistusta ei tehdä.

Kommersant-lehden mukaan eläkerahastoista pystytään maksamaan vain 60 prosenttia nykyisistä eläkkeistä. Yhä suurempi osa joudutaan kattamaan valtion budjetista.

Säästöjä budjettiin

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan uudistus säästäisi vuosittain 1 700 miljardia ruplaa (23 miljardia euroa)seuraavan 16 vuoden aikana.

Porkkanana eläkeuudistuksessa onkin lupaus siitä, että säästyneillä varoilla voitaisiin korottaa eläkkeitä. Kudrinin arvion mukaan korotusvara voisi olla 30 prosenttia. Putin antoi toukokuussa asetuksen, jonka mukaan eläkkeitä on korotettava inflaatiovauhtia enemmän.

Lupaukset eivät vastustajia vakuuta. KTR-ammattiliitto huomauttaa, että nykyisellä väestötrendillä 40 prosenttia miehistä ja 20 prosenttia naisista ei saavuta 65 vuoden ikää.

Pääministeri Medvedev sanoi uudistusta esitellessään, että muutokset ovat välttämättömiä ja ne olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten.

Hallituksen paketti on hyväksyttävä duumassa ja lopuksi presidentin on allekirjoitettava se. Voikin olla, että jos vastustus nousee todella laajaksi, Putin päättää lieventää uudistuksen vauhtia ja tavoiteikiä.