Piia Rantala-Korhonen

Inkojen tuhansia vuosia vanha viljelykasvi kvinoa on juhannuksen ruokalistaa suunnittelevan pelastus.

Kvinoa on luontaisesti gluteeniton, miedon makuinen ja siinä on kaikkia ihmisen tarvitsemia aminohappoja. Se on täydellinen proteiininlähde vegaaneille ja sopii keliaakikoille.

Sen vaaleita tai tummia siemeniä käytetään kuin viljaa, vaikka tämä punajuuren ja jauhosavikan sukulainen ei mikään vilja olekaan. Siementen pinnalla oleva lievästi myrkyllinen saponiini lähtee pois huuhtelemalla. Keittoaika on varttitunti.

Kvinoasalaatissa yhdistyy makea, lämmin nektariini, mausteinen kastike ja suolaiset pähkinät. Paahdetut kasvikset voi kypsentää uunissa tai grillissä. Keitä kvinoaa isompi annos, niin sitä riittää juhannuspäivän katkarapu-kasvispataan.

ILMOITUS

Grillissä tai uunissa

paahdetut kasvikset

6 annosta

iso kukkakaali

6 sipulia

2 valkosipulia

6 tomaattia

Maustekastike:

3/4 dl öljyä

1 tl suolaa

1 rkl hunajaa tai fariinisokeria

3 rkl soijakastiketta

2 rkl chilikastiketta

2 valkosipulinkynttä raastettuna

Leikkaa kukkakaali kahden sentin paksuisiksi viipaleiksi. Halkaise tomaatit, kuoritut sipulit ja kokonaiset valkosipulit kuorineen. Sekoita maustekastikkeen ainekset sekaisin ja voitele kasvikset sillä.

Lado kasvikset uunipellille leivinpaperin päälle tai grilliin folion päälle. Kypsennä uunin yläosassa 225 asteessa

20 minuuttia tai grillissä kunnes kasvikset ovat saaneet väriä, sipulit ja valkosipulit pehmenneet.

Piia Rantala-Korhonen

Lämmin nektariini-kvinoasalaatti

6 annosta

3 dl keittämätöntä kvinoaa

1 kerä rapeaa salaattia

4-6 nektariinia, koosta riippuen

1 iso tuorekurkku

1,5 dl suolapähkinöitä

Kastike:

3 rkl vaahterasiirappia tai hunajaa

3 rkl limemehua

3/4 dl oliiviöljyä

peukalonpään kokoinen pala inkivääriä raasteena

1/2 tl suolaa

timjamia

Huuhtele kvinoa siivilässä ennen keittämistä, jotta siementen pinnalla oleva lievästi myrkyllinen saponiini lähtee pois. Kypsennä siemeniä väljässä vedessä noin 15 minuuttia, lisää halutessasi suolaa keitinveteen. Huuhtele kypsät jyvät kylmässä vedellä siivilässä, jätä valumaan.

Jaa salaatinlehdet kuuteen kulhoon tai asettele ne yhdelle suurelle laakealle vadille. Leikkaa kurkku lohkoiksi ja asettele ne salaatinlehtien päälle. Lusikoi päälle kypsä kvinoa.

Sekoita kastikkeen aineet kannellisessa purkissa ravistamalla. Voit tehdä isommankin annoksen, sillä kastike säilyy hyvin jääkaapissa viikon verran.

Leikkaa nektariinit siementä myöten lohkoiksi ja irrota lohkot siemenen ympäriltä. Käytä tarvittaessa veistä apuna. Voitele parillapannu rypsiöljyllä ja paahda nektariinilohkot kauniin raidallisiksi.

Asettele nektariinit kvinoan päälle ja valuta niille kastiketta. Ripottele salaattiin lopuksi pähkinät.

All Over Press

Katkarapu-kvinoapata

1/2 dl kasvisöljyä

1 rkl kurkumaa

3 tl jeeraa

2 tl harissaa tai 1 chili

2 tl paprikajauhetta

1 rkl currya

2 valkosipulinkyntä silputtuina

3 tl suolaa

1 kukkakaali

2 sipulia isoina paloina

2 kesäkurpitsaa haarukkapaloina

1 kukkakaali

2 dl kvinoaa keitettynä

1 sipuli

1 tlk kookosmaitoa

400 g katkarapuja

Kypsennä ensin kvinoa, jätä siivilään valumaan. Kaada öljy ison kattilan pohjalle, lisää valkosipuli, suola ja mausteet. Kuumenna kiehuvaksi.

Lisää kukkakaalit ja sipulit ja kuullota niitä mausteisessa öljyssä muutaman minuutin verran. Lisää kookosmaito ja kesäkurpitsa, anna kypsyä vartin verran.

Lisää kypsä kvinoa ja katkaravut, kuumenna kiehuvaksi. Älä keitä pidempään, etteivät katkaravut kutistu ja sitkisty. Niiden sijaan voit käyttää padassa nyhtökauraa tai marinoitua tofua.

Laita tuoretta ruohosipulia tai korianteria pinnalle.