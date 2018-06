Murtaza Rezaye

Marzia Gholami Marzia Gholami on 25-vuotias afgaaninainen, joka työskenteli vielä muutama vuosi sitten toimittajana ja uutistenlukijana televisiossa. Sen jälkeen hän meni naimisiin ja sai lapsen. Viime vuonna hän erosi puolisostaan, ja paikallisen tavan mukaisesti tytär jäi asumaan isänsä luokse.

Keväällä Marzia sai uuden työpaikan insinööritoimistossa.

Jumala ilmoitti pyhän kirjan Koraanin säkeet profeetta Muhammedille ramadanin aikaan. Siksi ramadan on meille muslimeille pyhä kuukausi, jolloin puhdistamme elämämme kaikesta väärästä, rukoilemme ja paastoamme.

Päivän aikana emme syö emmekä juo. Vasta kun aurinko on laskenut, voimme tyydyttää nälkämme ja janomme. Silloin ihmiset usein kutsuvat perheenjäseniä ja ystäviä syömään luokseen, ja me sanomme näitä aterioita Jumalan juhlaksi.

Paastoaminen tuo myös esiin köyhien ja rikkaiden ihmisten välisen perimmäisen tasa-arvon. Paastoamisen ansiosta rikkaat voivat ymmärtää köyhiä paremmin ja siksi auttaa heitä. Anteliaisuus ja hyväntekeväisyys kuuluvat ramadanin viettoon.

Paastoaminen on niin tärkeä osa ramadanin viettoa, että nekin, jotka eivät itse noudata paastoa, kunnioituksesta paastoavia kohtaan eivät syö tai juo muiden läsnä ollessa. Siksi ramadan-kuukauden hengellinen ilmapiiri on aistittavissa kaikkialla.

Paastoaminen ei koske lapsia, vanhuksia, raskaana olevia tai sairaita. Paastoaminen ei ole pakko. Minullakin on ollut aikoja, jolloin en ole paastonnut ramadanin aikana – esimerkiksi viime vuonna en tuntenut itseäni terveeksi, enkä osallistunut paastoon.

Tänä vuonna olen paastonnut. On ollut hyvin kuuma ja päivät ovat pitkiä, mutta olen onnellinen siitä, että olen pystynyt paastoamaan.

Usein juuri kuumuus tekee paastoamisesta vaikeaa. Minä olen onnekas, koska toimistossa on viileää ja olen kiinni työn touhussa, mutta kun olen mennyt ulos ja kävellyt kadulla, en ole pystynyt kävelemään nopeasti. En myöskään ole pystynyt tekemään kaikkia niitä töitä, joiden takia olisi pitänyt liikkua ulkona.

Myös pikkutyttöni Nargisin kanssa on ollut hankalaa, sillä minulla ei ole ollut tarpeeksi energiaa, jotta olisin jaksanut leikkiä hänen kanssaan ja nauttia yhdessäolostamme täysin siemauksin.

Silti paastoaminen ei ole ollut minulle iso ongelma. Olen muslimi ja näen, että paastosta on myös paljon hyötyä.

Paastoamisen ansiosta pystyn nyt ymmärtämään paremmin köyhiä ja niitä, joilla ei ole mitään syötävää tai juotavaa. Tiedän, miten vaikea heidän tilanteensa on. Sen vuoksi suhtaudun vakavammin velvollisuuteni auttaa hädänalaisia.

Olen myös pystynyt nauttimaan kaikista Jumalan ihanista lahjoista entistä syvemmin, ja tunnen kunnioitusta ja kiitollisuutta. Kun olen ollut päivän janoinen, on öinen kupillinen teetä hyvin nautinnollinen kokemus! Ja kaikki ruoka maistuu valtavan herkulliselta, vaikka se olisi vain yksinkertaista, tavallista, halpaa ruokaa!

Paastoaminen on myös hyväksi terveydelle. Katsoin Facebookissa pari videoklippiä, joissa kanadalainen ja amerikkalainen lääkäri kertoivat, että paasto on hyväksi, vaikka sairastaisi diabetestä. He puhuivat paastoamisen positiivisista terveysvaikutuksista. Olen omakohtaisestikin kokenut, että paasto auttaa terveysongelmiin, sillä itselläni on usein närästystä, mutta ramadanin aikaan sekin vaiva helpottuu.

Olen myös oppinut kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyteni on joutunut koetteelle, koska minulla on pitkä matka kotoa töihin. Töissä on ollut kiire enkä ole koko kuuman ja pitkän päivän aikana voinut syödä enkä juoda. Olen yrittänyt olla kärsivällinen ja olen odottanut auringon laskua, jotta voisin nauttia ateriani ja juoda janooni.

Kaikki tämä on ollut hyvä oppitunti siitä, kuinka olla kärsivällinen eikä anna ongelmien lannistaa.

Käännös: Kirsi Mattila