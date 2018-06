Jussi Joentausta

Vasemmistonaiset vaatii transihmisten oikeuksien saattamista kuntoon uudella lailla.

Vasemmistonaiset vaatii translain uudistamista vahvistamaan transihmisten itsemääräämisoikeutta ja siirtämään historiaan transprosessiin sisältyvä sterilisaatiovaatimus.

– Lähtökohdaksi täytyy ottaa ajatus siitä, että ihminen itse tietää ja määrittelee oman sukupuolensa, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth vaatii.

– Tällöin hän voi korjata juridisen sukupuolensa kokemustaan vastaavaksi omalla ilmoituksellaan, ilman psykiatrien ja lääkäreiden arviointeja ja tutkimuksia, jotka tähtäävät lääketieteelliseen sukupuolen korjausprosessiin.

Ihmisoikeusloukkauksia ei voi perustella sillä, että enemmistön on vaikea luopua totutuista ajattelutavoissaan.

Ei saa tehdä lapsia

Nykyinen translaki edellyttää sukupuolen juridiseen korjaamiseen lääketieteellistä selvitystä siitä, että ihminen kokee pysyvästi kuuluvansa muuhun sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa.

Lisäksi vaaditaan todistusta siitä, että ihminen on lisääntymiskyvytön. Käytännössä transihmiset pakkosteriloidaan ja heidän on käytävä läpi pitkällinen psykiatrinen ja lääketieteellinen prosessi, jotta he voivat saada kokemustaan vastaavat henkilöllisyyspaperit eli nimen ja henkilötunnuksen.

Sukuelin vai oma kokemus?

Vasemmistonaiset muistuttaa, että kyse on yhtäältä periaatteellisesta asiasta eli siitä, mielletäänkö sukupuolen määräytyvän ulkoisista piirteistä kuten sukuelimistä vai ihmisen omasta kokemuksesta.

Järjestö huomauttaa myös, että kaikki transihmiset eivät halua lääketieteellistä korjausprosessia. Heille riittäisi se, että heidät tunnustettaisiin juridisesti oman sukupuolensa edustajiksi ja he saisivat sukupuolensa mukaisen nimen.

Järjestö nostaa erityisesti esille vaatimuksen lisääntymättömyydestä ja arvioi sen ihmisoikeusloukkaukseksi. Se korostaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus keholliseen koskemattomuuteen sekä perheeseen. Pakkosterilisaatiosta olisi sen mukaan siksi luovuttava pikaisesti.

Synnyttävä mies?

Järjestö tukee Kuuluu kaikille -kampanjaa, joka tähtää translain kokonaisuudistukseen.

– Toki kampanja haastaa ja ravistelee itse kunkin käsityksiä siitä, mitä kaikkea sukupuoliin liittyy, sillä esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksen poistaminen mahdollistaa sen, että miehet voivat olla raskaana ja synnyttää, Ruuth toteaa.

– Mutta ihmisoikeusloukkauksia ja itsemääräämisoikeuden rajoittamista ei voi perustella sillä, että enemmistön on vaikea luopua totutuista ajattelutavoissaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Näkymätön sukupuoli -työryhmä järjestävät keskustelutilaisuuden transoikeuksista eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Pride-viikolla tiistaina kello 17–19. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.