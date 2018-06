Entinen kansanedustaja ja turkulainen kuntapoliitikko Heli Astala syntyi 1937 Salossa ja vietti lapsuutensa Lohjan aseman läheisyydessä junien äänimaailmassa. Opiskelu Turun yliopistossa juurrutti hänet Turkuun, mikä toimi hänen ja miehensä Alpo Astalan kotina yli 50 vuotta.

Heli oli koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti. Ennen kansanedustajaksi valintaa Heli toimi keskikoulun lehtorina Kesälahdella, pankkivirkailijana Työväen Säästöpankissa, tiedotussihteerinä Osuusliike Tarmolassa.ja Suomen Naisten Demokraattisen liiton pääsihteerinä.

Heli oli kotoisin poliittisesti aktiivisesta perheestä. Hänen äitinsä Alli Koskinen toimi aktiivisesti monella politiikan ja kulttuurin alueella. Äiti Alli oli Helin mielessä, kun hän taisteli naisten aseman parantamiseksi ahkerasti ja väsymättä. Heliä saamme kiittää siitä, että vasemmistoliitossa on tänäkin päivä aktiivinen toimiva naisjärjestötyö.

Heli toimi kansanedustajana vuosina 1979–1995. Heli kertoi, että kansanedustajan työ sopi hänelle hyvin ja hän oli onnellinen, kun sai hoitaa tätä vaativaa tehtävää.

Mieluisin tehtävä oli toimia sivistysvaliokunnan puheenjohtajana, mistä työstä häntä kiitettiin yli puoluerajojen. Heli oli määrätietoinen toimija. Hänelle ja puolueelle tärkeitä asioita hän runnoi hellästi eteenpäin. Hän neuvotteli ja neuvotteli, kunnes asia tyydytti kaikkia osapuolia.

Helin tärkeitä saavutuksia oli olla mukana juuri hyväksytyn peruskoulun toteuttamisessa. Hän sai myös elämänkatsomustiedon koulun oppiaineeksi sekä paransi saamenkielen ja viittomakielisten kansalaisten oikeudellista asemaa. Heli taisteli myös rauhankasvatuksen saamiseksi kouluihin.

Turun kaupunginvaltuustossa Heli toimi vuosina 1969–1992 ja oli silloin ensimmäinen nainen valtuuston varapuheenjohtajana. Heli oli myös ensimmäinen nainen, joka toimi Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön ja Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana. Tärkeitä järjestöjä olivat myös Turun vapaa-ajattelijat ja Manillasäätiö.

Kaiken työn ja toiminnan keskellä Helissä sykki luovuus ja herkkyys. Hänen runojaan on julkaistu useissa antologioissa, ja hän kirjoitti niitä aina viimeisiin viikkoihin asti. Me ystävät saimme Heliltä kirjeitä ja kortteja, joissa aina oli runoja ja mietelmiä

Meillä kaikilla on kuva hyvyydestä, jokaisella omansa. Me ehkä pidämme liiankin itsestään selvänä, että hyvyys toteutuu. Me kuvittelemme, että jossain on joku, joka hoitaa asioita oikeaan suuntaan.

Heli tiesi, että hän oli toimija ja tekijä. Hän ei odotellut, vaan ryhtyi tekemään ja ohjaamaan asioiden kulkua oikeaan suuntaan. Heliä ohjasivat aina asiat. Jokaista asiaa piti saada neuvoteltua edes hieman oikeaan suuntaa. Heli sanoi usein, että ei pidä lopettaa, jos jotain ehdotusta ei politiikassa saada läpi. Pitää avata toinen ovi. Poliitikon ei myöskään pidä henkilökohtaisesti nauttia vallasta ja huomiosta, vaan toimia koko puolueen yhteisen ohjelman toteuttamiseksi.

Olemme menettäneet hyvän ihmisen.

Pirjo Rinne

Helin poliittinen oppilas ja ystävä