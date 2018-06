Stop Deportations

Suomen pakkopalauttamaa irakilaista turvapaikanhakijaa ammuttiin Bagdadissa.

Suomi pakkopalautti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ja vasten tahtoaan palautetun miehen helmikuussa Irakiin. Hän joutui aseellisen hyökkäyksen kohteeksi maaliskuussa.

Tuolloin mies pääsi pakenemaan ja piileskeli kevään Bagdadissa. Käydessään 4. kesäkuuta kotitalollaan katsomassa voisiko palata sinne, miestä ammuttiin ja hän haavoittui. Hakiessaan turvapaikkaa Suomesta mies oli kertonut uhkauksista, kidnappauksestaan ja kidutuksesta Irakissa. Maahanmuuttovirasto ei myöntänyt turvapaikkaa.

Ampumisesta kertoi turvapaikanhakijoiden oikeuksia ajavalle Stop Deportation -yhteisölle pojan perhe. Tapahtuneesta on poliisiraportti ja sairaalan todistus. Stop Deportations pitää perheen kohtaloa esimerkkinä Maahanmuuttoviraston päätösten epäjohdonmukaisuudesta ja Suomen turvapaikkapolitiikan kiristymisestä.

Kuusihenkisen irakilaisperheen nuorin poika tuli Suomeen ensimmäisenä ja sai vuonna 2015 turvapaikan itseensä ja perheeseensä kohdistuvan uhan vuoksi. Kun muu perhe tuli Suomeen, kukaan sen jäsenistä ei saanut turvapaikkaa.

Vanhempi poika, jota nyt on ammuttu, pakkopalautettiin helmikuussa. Perheen äiti, isä ja kaksi tytärtä ovat saaneet kielteiset päätökset ja odottavat nyt korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valitukseensa.

Vanhemmat ovat pakkopalautusvaarassa, perheen tyttärien käännytys on toistaiseksi pysäytetty. Toisella tyttäristä on pikkuvauva ja toinen on viimeisillään raskaana. Molempien puolisoilla on oleskeluluvat, joten käännytys rikkoisi nuoret perheet.

Tässä kuussa pidetyn Sisäministeriön turvapaikkaseminaarin useassa pyydetyssä puheenvuorossa esitettiin huoli siitä, että vuoden 2015 jälkeen maahanmuuttoviraston päätösten taso on romahtanut. Viraston ylijohtaja Jaana Vuorio myönsi, että puutteita on ja hän vastaa niistä. Maahanmuuttovirasto twiittasi, että virasto kantaa vastuun päätösten oikeellisuudesta.

Poliisihallitus on vahvistanut, että tutkinnanjohtaja vastaa Suomessa siitä, ettei palautuskieltoa rikota. Siitä, miten tosiasiallinen vastuunkanto esimerkiksi nyt ammutuksi tulleen miehen tapauksessa toteutuu, ei ole tietoa.