Eeva Suorlahti

Kelan linjaus pahentaa nuorten velkaantumista.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen on huolissaan nuorten velkaantumisesta.

Hännisestä on käsittämätöntä, että toimeentulotuen saamisen ehtona on opintolainan nostaminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla on lainaan oikeus.

– Näin on toimittava riippumatta siitä, opiskeleeko kesän aikana vai ei, jos täyttä opintolainaa ei ole nostettu kevätlukukauden aikana, Hänninen sanoo.

Opiskelijoiden kuormittuminen ja opintojen keskeyttämisen riski kasvava

Hän ihmettelee käytäntöä.

– Lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut, että opintolainaa nostetaan myös silloin, kun ei opiskella, hän muistuttaa.

Kelan linja on kiristynyt

Moni opiskelija on tänä kesänä yllättynyt hakiessaan toimeentulotukea Kelasta, kun kesätöitä ei kaikille riitä. Vaikka olisi aiempina kesinä saanut toimeentulotukea välttämättömiin menoihin, ei ole varmaan, että nytkin saa, sillä Kelan linja on nyt kiristynyt.

Kelan linjan muuttuminen johtuu osaltaan viime vuoden opintotukilain muutoksesta. Muutoksen seurauksena opiskelijoiden ensisijaisesta etuudesta tehtiin entistä lainapainotteisempi, mikä näkyy myös Kelan maksamissa tuissa.

– Ainoa oikeudenmukainen vaihtoehto on lain muuttaminen niin, että ketään ei vaadita ottamaan lainaa toimeentulotukea hakiessa, Hänninen sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että Kelan linjassa on ollut suurta paikallista vaihtelua ja osassa kuntia opiskelijoilta vaadittiin lainanottoa jo ennen kuin perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin kunnista Kelaan viime vuoden alusta.

– Moni onkin kritisoinut jo vuosia kohtuutonta tilannetta, jossa opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan ottavan lainaa saadakseen leipää kaupasta ja vuokran maksettua, Hänninen toteaa.

18-vuotiaalta vaaditaan velkaantumista

Linja kohdistuu erityisen rankasti toisen asteen opiskelijoihin. Yli 18-vuotiaan omillaan asuvan lukiolaisen on ilman kesätöitä jäädessään pakko nostaa opintolainaa ennen kuin Kela myöntää hänelle toimeentulotukea, vaikka kyse on hyvin nuorista ihmisistä ja yleissivistävästä koulutuksesta.

– Kun jo 18-vuotiailta vaaditaan velkaantumista vain leivän saamiseksi pöytään, myös opiskelijoiden kuormittuminen ja opintojen keskeyttämisen riski kasvavat, Hänninen arvioi.

– Tiedämme myös, että nuoret toisen asteen opiskelijat ovat selvästi yliedustettuna opintolainan takaisinmaksun kanssa vaikeuksiin joutuneiden joukossa.

Hän muistuttaa siitä, että tilanne on erityisen hankala pienituloisissa perheissä, joissa lähipiirin mahdollisuudet nuoren taloudelliseen auttamiseen ovat heikot.

– Nuorten ylivelkaantuminen on kasvava ongelma ja Kelan linjaus vain osaltaan pahentaa tilannetta, Hänninen sanoo.