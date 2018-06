Lehtikuva/Roni Rekomaa

Eduskuntaryhmien yhteinen maksuhäiriömerkintäaloite vaatii maksuhäiriömerkinnät poistettava velkansa maksaneilta.

Kaikista eduskuntaryhmistä koostuva kansanedustajien ryhmä jättää tänään tiistaina lakialoitteen luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamiseksi siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. Lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

– Tarkoituksena on puuttua yleiseen ongelmaan, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää monin tavoin vielä pitkään sen jälkeen kun velka on maksettu, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski.

Voi estää työn saannin

Alkuvuodesta 2018 yli 376 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä, mikä vastaa noin kahdeksaa prosenttia aikuisväestöstä.

Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää pitkään.

Eduskuntaryhmien maksuhäiriömerkintäaloitteen ensimmäiset allekirjoittajat katsovat, että maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyttäminen velkansa maksaneilla ihmisillä ei ole tarkoituksenmukaista vaan johtaa talousvaikeuksien syvenemiseen ja lisää syrjäytymistä.

Keskustan Arto Pirttilahti ja kokoomuksen Harri Jaskari muistuttavat kansanedustajien yhteisessä tiedotteessa siitä, että merkintä voi estää vuokra-asunnon, kotivakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen ja jopa työllistymisen, mikäli työtehtäviin liittyy rahan käsittelyä .

Maksuhäiriömerkintä pois kuukaudessa

Lakialoitteella luottorekisterin ylläpitäjää velvoitetaan poistamaan maksuhäiriömerkintä kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut.

Lisäksi ulosottomiehelle säädettäisiin velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä.