CC0

Yli kaksi kuukautta kestänyt kuivuus näkyy jo pölykuivissa metsissä ja nurmilla. Mustikan, puolukan ja hillan satoon vaikuttavat muutkin asiat kuin sateet.

Onko metsämarjoilla jo hätä, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola?

– Lumien sulaessa kosteus varastoituu metsän kenttäkerrokseen. Sen turvin metsämarjat kestävät alkukesän kuivuutta aika hyvin.

– Marjoja tulee joka vuosi jonnekin, enemmän tai vähemmän.

Onko tämä vuosi poikkeuksellinen?

– Mustikka kukki tänä vuonna kuukautta aikaisemmin viime vuoteen verrattuna. Poikkeuksellista oli, että kesä tuli yhdellä kerralla melkein koko maahan.



Vaikuttaako kuivuus marjojen kukintaan?

– Mustikan ja hillan kukinnalle sateeton kausi on hyvä, sillä ne ovat täysin hyönteispölytteisiä. Pölyttäjähyönteiset ovat kuivalla ja lämpimällä säällä aktiivisia ja tekevät tärkeätä pölytystyötään. Pölytyksen onnistuminen on kriittisen tärkeää sadon muodostumisessa.

– Puolukkakin hyötyy suuresti pölyttäjistä.

Haittaako kuivuus pölyttäjiä?

– Niillä ei ole kuivuudesta ongelmaa. Pölyttäjät löytävät kyllä tarvitsemansa kosteuden.

Onko vaara, että marjojen raakileet putoilevat?

– Kypsissä marjoissa on vettä reilusti yli 90 prosenttia, joten niiden pitää saada kehittymisvaiheessaan vettä. Kovin kuivana aikana mustikan marja jää pieneksi ja pahimmassa tapauksessa putoaa. Puolukka ei ole niin arka.

– Varsinkin Etelä-Suomessa alkaa olla aika saada sadetta. Siellä mustikka ryhtyy kerryttämään kokoa ja mehukkuutta.

Kuinka paljon vettä pitäisi sataa marjasadon varmistamiseksi?

– Sadetta saisi tulla muutaman päivän ajan reippaasti, jotta metsän kenttäkerros kosteutuisi.

– Alueellisia eroja toki on. Etelä-Suomi on saanut kaikkein vähiten vettä. Rovaniemelle on tullut ainakin vesikuuroja.

Tuleeko marjavuodesta hyvä?

– Mustikan osalta kukinta on ollut Jyväskylän eteläpuolella paikoin runsastakin. Puolukan kukinta on jäänyt vaisummaksi.

– Hillan kukinta oli runsasta. Pohjois-Suomeen sattui hillan kukinta-aikaan kylmiä säitä, joten siellä pölytyksen onnistumisesta ei ole takeita.

– En ole kuullut, että koskaan olisi ollut kaksi hyvää hillavuotta peräkkäin. Viime vuosi oli erittäin hyvä hillavuosi ainakin Itä-Lapissa.

Mistä marjoja kannattaa hakea tänä vuonna?

– Mustikkaa hakisin kosteammilta paikoilta, painanteista ja notkelmista.

– Puolukkaa kannattaa hakea hyviltä tutuilta paikoilta.

– Tänä vuonna hakisin pikemminkin korpihillaa kuin avosuonhillaa.