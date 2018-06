IPS/Naresh Newar

Joka kolmas nainen maailmassa on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, ja useimmiten läheisen henkilön taholta. Yli 700 miljoonaa elossa olevaa naista on joutunut naimisiin lapsena, ja jopa 250 miljoonan naisen sukuelimiä on silvottu.

Naisiin kohdistuva vääryys jää liian usein pimentoon, YK sanoo. Sen laajamittainen Valokeila-aloite (Spotlight Initiative) pyrkii lopettamaan naisiin kohdistuvat julmuudet kehitysmaissa. Euroopan unioni tukee hanketta 500 miljoonalla eurolla.

Aasiassa keskitytään parantamaan ulkomaille työhön lähteneiden naisten asemaa, Afrikassa pureudutaan väkivaltaan sekä väärinkäytöksiin, kuten silpomiseen ja lapsiavioliittoihin, ja Latinalaisessa Amerikassa naismurhiin.

Useita vuosia kestävä hanke laajenee myöhemmin myös Tyynenmeren ja Karibian maihin.

