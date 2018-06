Merja Purola

Työehtosopimusneuvotteluissa ammattiliitoilla on useita työkaluja käytettävissä halutun neuvottelutuloksen saavuttamiseksi. Viime vuosina ammattiliitot on kuitenkin ajettu nykyhallituksen toimesta tilanteeseen, jossa saavutettuja etuja on jouduttu puolustamaan kynsin ja hampain. Sen seurauksena työelämän kehittäminen on jäänyt taka-alalle.

Robotisaatio ja digitalisaatio kiihdyttävät tahtiaan tulevina vuosikymmeninä, mikä ei välttämättä ole huono asia. Kuitenkin siitä seuraa vääjäämättömästi työpaikkojen vähentyminen. Pankkisektorin vähentyneet työpaikat ovat varmasti paras esimerkki digitalisaation vaikutuksista. Toki kehittyvässä taloudessa syntyy myös uutta työtä robotisaation ja digitalisaation myötä, mutta ei luultavasti kuitenkaan siinä määrin kuin työ vähenee.

Itseohjaavat autot ovat jo testivaiheessa, hoivarobotteja kehitellään, teollisuus automatisoituu entisestään. Entä onko meillä tulevaisuudessa rekkamiehiä ollenkaan? Kuinka monta hoitajaa robotti korvaa?

Työajan lyhentäminen vaatii poliittista myötätuulta.

On aivan selvää, että työaikaa pidentämällä ei luoda uutta työtä. Niin ikään työttömien rankaiseminen aktiivimallilla ei luo yhtään uutta työpaikkaa.

Jotta tulevaisuudessa riittää työtä kaikille, pitää työn määrää ja tuottavuutta jakaa tasapuolisemmin työntekijöiden kesken, jotta mahdollisimman moni olisi tuotteliaana hyvinvointiyhteiskunnan jäsenenä eikä hukattuna voimavarana työttömyyskortistossa.

Seuraavina vuosikymmeninä ammattiliittojen pitää keskittää voimavaransa työajan systemaattiseen lyhentämiseen. Työajan lyhentämisen pitää olla SAK:n ja muiden keskusjärjestöjen kärkitavoite tuleville vuosikymmenille. Kuuden tunnin työpäivä tai jopa 20-tuntinen työviikko on mahdollista, ja tulevina vuosikymmeninä, myös välttämätöntä, jotta työtä riittää mahdollisimman monelle.

Työajan lyhentäminen vaatii myös poliittista myötätuulta. Kuka tietää, ehkä meillä on seuraavassa hallituksessa puolueet, jotka työajan pidentämisen sijaan tekevät avauksia työajan lyhentämiseksi.

Marko Kaarlenpoika

pääluottamusmies

Kouvola