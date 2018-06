Metalliliitto

Palkansaajapuolen viesti aktiivimallia ja aktiivimalli kakkosta sorvanneelle hallitukselle ollut se, että keppilinja on väärä. Nyt näyttää siltä, että hallitus on hiukan kuunnellut ay-väkeä.

Helsingin Sanomat esitteli torstaina hallituksen aktiivimalli kakkosta siinä muodossa kuin se tiettävästi on tämän hetken valmistelussa. Sen mukaan työttömät velvoitetaan hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Jos velvoitetta ei täytä, tulee sanktioita. Mutta nyt hiukan lievemmässä tahdissa kuin alunperin hallituksella oli suunnitelmissa.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, joka on tutustunut esitykseen SAK:n hallituksessa, toteaa, että aktiivimalli kokonaisuudessa on ”äärettömän suuri valuvika”

– Ja nyt valuvikaan yritetään tehdä korjauksia, mutta harvemmin ne onnistuvat, hän jatkaa.

Hallitus alkanut kuunnella

Lehtonen antaa kuitenkin tunnustusta hallitukselle siksi, että sille on alkanut ”kolmen ja puolen vuoden jälkeen mennä asiat perille”.

– Tarkoitan, että hallituksessa ovat alkaneet ottaa huomioon juuri niitä asioita, joita SAK-lainen liike on pitänyt esillä. Kovan tappelun jälkeen ne alkavat näkyä siellä.

Esimerkkinä Lehtonen mainitsee rangaistuskäytännön kevenemisen.

Myös työttömän tilanne otetaan hänen mukaansa nyt aiempaa paremmin huomioon, esimerkiksi alueellinen tilanne eli että onko työttömän alueella mahdollisuuksia suorittaa aktiivimallin vaatimia asioita.

– Tässä näkee sen, että jos keskustelu olisi käyty aidossa vuoropuhelussa ay-liikkeen kanssa ja olisi viety asioita kolmikannassa eteenpäin, niin voi olla, ettei meidän aktiivimallimielenosoituksia olisi koskaan tarvittukaan, hän sanoo.

Ay-liike ei vastusta aktivointia

Lehtonen korostaa, että ei Teollisuusliitto eikä SAK vastusta sinänsä työttömien aktivointia, työllisyysasteen nostamista ja sitä, että ihmiset saadaan muuttamaan työn perässä.

– Kysymys on vain siitä, että malli joka tässä on ollut esillä, on ollut väärä. Se on lähtenyt kepistä liikkeelle. Siksi sillä ei ole toteutumismahdollisuuksia eikä se paranna työllisyyttä pätkän vertaa. Nyt se on nähty, Lehtonen sanoo.

Hän viittaa Kelasta tulleisiin tietoihin siitä, miten aktiivimalli on johtanut ihmisiä toimeentuloluukulle ja aiheuttanut räjähdysmäisen toimeentulomenojen kasvun.

Karenssiautomaatti

Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ei suuremmin innostu aktiivimalli kakkosesta edes nykymuodossaan.

– Se on erittäin heikosti paranneltu versio. Se on karenssiautomaatti. On käsittämätöntä, että nyky-yhteiskunnassa rakennetaan ihmisten työllisyyttä tukevaa toimintaa sanktiopohjalta, hän sanoo.

Vähintään neljän työpaikan hakeminen kuukaudessa saa Hirsjärveltä tuomion. Hän ihmettelee, eikö kukaan hallituksessa ole laskenut kuinka monta hakemusta se tarkoittaa ja kuinka järkevä tämä on ratkaisumallina.

Naurettava esitys

Nyt vaaditaan, että työtön itse arvioi sen, onko hänellä on realistiset mahdollisuudet työllistyä hakemaansa työpaikkaan. Hirsjärveä tämä melkein naurattaa.

– Työttömälle työpaikan saaminen on lottovoitto. Lottovoitosta realistisen arvion tekeminen on aivan naurettava esitys. Se on myös jotenkin harhainen näkemys meidän työmarkkinoista.

Hirsjärveä harmittaa erityisesti se, että aktiivimalli kakkosesta nostatetaan juuri nyt kohua.

– Tavoitteena näyttäisi olevan, että tämän kohun varjossa hoituu 27.6. eduskuntaan ilmeisesti menevä kasvupalvelulakiesitys ja siihen sisältyvä työvoimapalveluiden yksityistämislaki, hän sanoo.