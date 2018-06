Yle Kuvapalvelu

Hieno ranskalainen dokumentti Human (2015) ei menetä tuoreuttaan useammallakaan katsomiskerralla, joten se on uusintansa ansainnut. Tunnetun valokuvaajan Yann-Arthus Bertrandin ohjaama dokumentti on ainutlaatuinen esitys ihmisyydestä ja ihmisenä olemisesta tällä planeetalla. Elokuva tuo ihotuntumaan käsitykset elämän mahdista, arvokkuudesta, haastavuudesta ja raastavuudesta.

Kolmen vuoden prosessi suuntautui 60 maahan, joissa tehtiin yli kaksituhatta haastattelua. Eräs kuvausryhmän jäsen toteaa elokuvan tekovaiheista kertovassa dokumentissa Näin tehtiin Human (2015), että kysymys ei niinkään ollut haastatteluista kuin tilaisuudesta tarkastella itseään ja avautua muille. ”Jokainen kohtaaminen oli kuin lahja”, luonnehtii eräs haastattelijoista omia tuntemuksiaan. Hänen mielestään Human toimii myös peilinä, se kertoo väistämättä myös meistä itsestämme.

Eriarvoisuuden ja erilaisen väkivallan (köyhyys, sodat, parisuhteet) osuus haastateltujen kertomuksissa on verraten iso, mikä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon dokumentin globaali näkökulma.

Tuntuu kuin "tuo tuolla" puhuisi juuri sinulle ja minulle.

Elämän valoisampaa puolta ei silti ole unohdettu. Nauru on monella herkässä, ja mikä tärkeintä, kuultavista pikku tarinoista säteilee ihmeenomaista lämpöä. Humania voi todellakin pitää sukelluksena ihmiskunnan sisuksiin, kuten kuvaustiimistä todetaan.

Humanin voima ja puhuttelevuus on sen äärimmilleen pelkistetyssä suoruudessa. Haastateltujen tausta on häivytetty vanhalla valokuvaajien kikalla, ja he istuvat katse kohdistettuna kameraan. Vaikutelma on voimakas, tuntuu kuin ”tuo tuolla” puhuisi juuri sinulle ja minulle. Kuultaviin tarinoihin tuo runollisia suvantovaiheita aika ajoin toistuva upea ilmakuvaus, joka on ohjaaja Bertrandin erikoisalaa.

Jos kolme tuntia Humania yhteen putkeen kuulostaa uuvuttavalta, käytäntöä voi kätevästi pätkiä Areenan avulla. Mikä parasta, dokumentin erinomaisen informatiiviselta kotisivulta on suora yhteys YouTubeen, jossa jokainen haastattelu on katsottavissa omana kokonaisuutenaan englanniksi tekstitettynä.

Näin tehtiin Human

Teema Fem pe 15.6. klo 13.41. Areena.

Human

Teema Fem su 17.6. klo 12.00. Areena.