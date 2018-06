EAPN

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto esittää perusturvan korottamista 1 000 euroon.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin aktiivit ovat tänään parkeeranneet bussinsa Tampereen Keskustorille, josta se jatkaa huomiseksi Turun keskustaan. Toinen bussi kiertää Euroopassa.

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN kampanjoi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan sekä takuutulo -kansalaisaloitteen puolesta. EAPN-Fin muistuttaa, että perusturva kaipaisi kiireisesti parannuksia.

– Nyt kun talouden pohjavire on muuttunut positiiviseksi, olisi korkea aika korottaa perusturvaetuuksia, EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen sanoo.

Sosiaalisten oikeuksien komitean edellyttämä taso vaatisi perusturvan korotusta noin tuhanteen euroon ja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen takuutulosta.

EAPN

Vammaiset eivät tule toimeen tuloillaan



EAPN muistuttaa vammaisten talousahdingosta. Työelämän ulkopuolella ollut vammainen henkilö elää käytännössä koko aikuisikänsä takuueläkkeellä, joka on tällä hetkellä 775,27 euroa kuukaudessa. Tuloja pitää täydentää hoitotuella ja asumistuella. Monet joutuvat hakemaan lisäksi toimeentulotukea.

ILMOITUS

Vammaisjärjestöjen saamien tietojen mukaan monet jäävät kokonaan ilman toimeentulotukea, sillä he eivät osaa hakea sitä.

– Monet joutuvat jatkuvasti valitsemaan ostavatko he leipää vai lääkkeitä, maksavatko he sairaalalaskun vai ostavatko he lämpimän talvitakin, muistuttaa EAPN tiedotteessaan.

Lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksut aiheuttavat sen, ettei napanuora toimeentulotukeen välttämättä milloinkaan katkea vammaisen elämässä. Takuueläkkeellä on kaikkiaan yli 50 000 henkilöä.

Perusturvaa ei paranneta rahatta

Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola muistuttaa, että puolella miljoonalla ihmiselle Suomessa on vakavia toimeentulovaikeuksia. Heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuulliseen kulutukseen.

– Eriarvoisuuden torjunnassa perusturvan korottaminen on välttämätön keino. Vähimmäistoimeentulosta ihmisoikeuskysymyksenä muistuttaa myös Suomessa viikon vaihteessa vieraileva bussikiertue.

Vva ry katsoo, ettei eriarvoisuutta voida torjua korottamatta perusturvaa. Yhdistys tukee myös kansalaisaloitetta takuutulosta, joka nostaisi perusturvaetuudet noin 1 000 euroon kuukaudessa. Hallituksen ajatukseen eriarvoisuuden vähentämisestä kustannusneutraalisti yhdistys ei yhdy.

Eriarvoisuuden torjunnassa perusturvan korottaminen on välttämätön keino.

– Tervehdimme ilolla useita hallituksen eriarvoisuustyöryhmän ehdotuksia. Emme kuitenkaan allekirjoita ajatusta, jonka mukaan eriarvoisuutta voidaan torjua kustannusneutraalisti. Lisäksi kysymystä kustannuksista tulisi tarkastella yhtä hallituskautta pidemmälle syklillä, Tiivola linjaa.

Vva ry tukee EAPN:n kiertueen tavoitteita ja osallistui bussikampanjaan keskiviikkona Helsingin Senaatintorilla.

Köyhyys ja asunnottomuus käsi kädessä

– Köyhyys ja asunnottomuus kietoutuvat yhteen. Korkeat vuokrat ja perusturvan matala taso aiheuttavat sen, että perusturvalla elävät joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ja yhä useammalla on vaikeuksia selviytyä asumiskustannuksista. Tämä johtaa pahimmillaan asunnon menettämiseen, sanoo Tiivola

Tiivolan mukaan köyhyys lisää asunnottomuuden riskiä.

– Vähentämällä köyhyyttä pienennetään myös asunnottomuuden riskiä. Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen lisäksi tarvitaan tuntuva korotus perusturvaan. Sipilän hallitus on toiminut päinvastoin ja leikannut perusturvasta, kommentoi Tiivola.