Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen kommentoi sisäministeri Kai Mykkäsen tilaamaa selvitystä Maahanmuuttoviraston toiminnasta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen pitää hyvänä, että sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) lähti selvittämään Maahanmuuttoviraston turvapaikkamenettelyä. Mykkäsen tilaama selvitys julkaistiin tänään.

– On tärkeää, että sisäministeri on tehtävään astuttuaan kuunnellut turvapaikkamenettelyyn kohdistuvaa perusteltua kritiikkiä. On hyvä, että Maahanmuuttovirasto nostaa itse esille useita kehittämisehdotuksia. Maahanmuuttoviraston sisäinen arvio ei kuitenkaan poista tarvetta tehdä perusteellisempaa, ulkopuolista selvitystä maahanmuuttoviraston toiminnasta ja Suomen turvapaikkapolitiikan kokonaisuuden kipukohdista, Sarkkinen sanoo tiedotteessaan.

Selvityksessä havaittiin, että turvapaikkapuhuttelujen tulkkauksessa ja hakemusten käsittelyssä on ollut laatupuutteita syksyn 2015 jälkeen. Tämän lisäksi siinä listataan useita kehittämisehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa tulkkaukseen vireillepano- ja vastaanottovaiheen toimiin, puhutteluihin ja maalinjausten valmisteluun liittyen.

– Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät ovat nostaneet viime vuosina toistuvasti esiin turvapaikkapuhuttelujen tulkkauksessa ilmenneitä räikeitä ongelmia. Hyvä, että Maahanmuuttovirasto viimein myös itse tunnustaa näitä puutteita ja esittää korjausehdotuksia, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen on iloinen, että Mykkänen on nostanut esiin kiintiöpakolaisten määrän kasvattamisen. Sarkkinen huomauttaa, että sitä ovat vaatineet monet tahot pitkään.

– Myös Mykkäsen edeltäjät puhuivat kauniisti pakolaiskiintiöstä, mutta silti Suomen oma pakolaiskiintiö on jämähtänyt 750:een. Tämä on aivan liian vähän, ja kiintiö tulisi moninkertaistaa. Samalla myös oikeudenmukainen turvapaikkamenettely on turvattava, Sarkkinen vaatii.

– Suomen maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan korjausliike. Ensi vaalikaudella ihmisoikeusperustaisuus on saatettava takaisin turvapaikkapolitiikan keskiöön.