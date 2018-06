Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kommentti: Vasemmisto on vahvistanut kannatustaan – suunta ylöspäin

SDP:n ja vasemmistoliiton kannatuksen nousu on maltillista, mutta suunta on oikea.

SDP:n ja vasemmistoliiton kannatus on noussut puolen prosenttiyksikön verran. Demareiden kannatus on tänä vuonna ollut nousussa. Myös vasemmistoliiton kannatus näyttäsi suuntaavan ylöspäin. Kannatus nousu hitusen verran enemmän kuin demareilla.

SDP:n kannatus on 21,6 prosenttia ja 9,2 prosentti tänään Helsingin Sanomissa julkaistussa HS-gallupissa. Yhteensä kannatus kipuaa jo yli 30 prosentin.

Hallituspuolueiden kannatus on enää 37,2 prosenttia. Tällä kannatuksella hallitus on ajamassa vuosikymmenten uudistukseksi luonnehdittua sote- ja maakuntauudistusta.

Perussuomalaiset ja siniset ovat tippuneet jo yhteiskannatuksessaankin alle kymmenen prosentin.

Uudistuksella ei ole myöskään kansalaisten enemmistön tukea. Mikään ihme ei olekaan, jos kokoomuksesta löytyy lisää sote-kapinallisia vielä syksyllä.

Ankeaa menoa kokoomuksessa

Kokoomuksen kannatuksen lasku ankeuttaa puolueen ja etenkin kansanedustajien elämää. Eduskuntavaalien lähestyessä hermostus kasvaa. Puolueen kannatus meni jo alle 20 prosentin.

Suunta näyttää selvältä: kannatus valuu alaspäin. Viime viikonlopun Turun puoluekokous tuskin piristää kannatusta. Kokoomus roikkuukin nyt löyhässä hirressä sote- ja maakuntaratkaisun vuoksi.

Puheenjohtaja Petteri Orpo on vakuuttanut, että puolueessa saa olla eri mieltä. Sote-kapinaa vetävä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, kansanedustaja Elina Lepomäen irtiotto sotesta ja Hjallis Harkimon ero puolueesta näkyvät kannatuksessa.

Vihreillä suunta alaspäin

Myös vihreiden suunta on kääntynyt alaspäin. Puheenjohtaja Touko Aallon johdolla puolueen kannatus on tullut neljä prosenttiyksikköä alas vuoden aikana huippuluvuista, jolloin puolue uhkasi jo keskustaa. Vihreillä on kuitenkin vielä reilu kaula edellisten eduskuntavaalien kannatukseen.

Aalto ei ole saanut otetta puolueensa johtamisesta. Verrattuna isompienkin puolueiden puheenjohtajien pitkiin etsikkoaikoihin Aallolla on vielä aikaa. Pitkään omaa rooliaan ovat hakeneet puheenjohtajina muun muassa kokoomuksen Jyrki Katainen ja Alexander Stubbille rooli ei istunut koskaan.

Demareiden Antti Rinne alkaa pikkuhiljaa saada joukkonsa kasattua, ja Jutta Urpilaiselta meni kauan uskottavuutensa luomisessa.

Siniset katoamassa kartalta

Perussuomalaiset ja siniset ovat tippuneet jo yhteiskannatuksessaankin alle kymmenen prosentin. Näillä näkymin siniset katoavat puolueena eduskunnasta tai saavat pari kolmen edustajan ryhmän, mikäli onnistuvat vaaliliitoissa.

Sinisten vähäisenkin kannatuksen suunta on ollut alaspäin vuoden takaiseen verrattuna. Toukokuun puolivälissä sinisten puheenjohtaja Sampo Terho lanseerasi isona uutisena puolueen varapuheenjohtajan Tiina Elovaaran kanssa puolueen logon, toimintatavat ja eräänlaisen sloganin, jossa uudistusmielisyys ja konservatiivisuus löivät epäuskottavasti kättä.

Puolue haluaa olla uudistaja ja haastaa vanhat puolueet. Eipä ole vakuuttanut kansalaisia tai edes potentiaalisia äänestäjiä.