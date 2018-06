Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Andersson pitää hallituksen toimia käsittämättöminä: ”Vielä vakavampaa on, jos pääministeri on antanut eduskunnalle virheellistä tietoa”

Li Andersson ihmettelee pääministerin notifikaatio-selittelyä.

– Käsittämätöntä, arvioi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheita sote-uudistuksesta ja siitä EU-komissiolle tehtävästä notifikaatiosta eduskunnan viime torstain kyselytunnilla.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että Sipilä antoi tuolloin asiasta eduskunnalle virheellistä tietoa liittyen.

Sipilä sanoi tuolloin, että Euroopan unionin komissio suostuisi arvioimaan hallituksen sote-mallin suhdetta EU-oikeuteen. Lisäksi hän väitti, että sieltä siksi olisi annettu kehotus olla notifioimatta.

Syy on yksinkertainen: Sen arvioidaan vievän liikaa aikaa.

Helsingin Sanomien mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Tärkeää selvittää

Andersson arvioi facebookissa, että hallituksen sote-mallin suhdetta EU-oikeuteen on tärkeää selvittää etukäteen osana lainvalmistelua, jotta ei myöhemmin ilmene ongelmia, jotka esimerkiksi voi aiheuttaa vahingonkorvausvaateita tai vaatimuksia koko järjestelmän muuttamiseksi.

– Korkein hallinto-oikeus, Eurooppa-oikeuden asiantuntijat ja perustuslakivaliokunta ovat kaikki edellyttäneet, että sote-mallin suhdetta EU-oikeuteen selvitetään, hän muistutti.

– Silti hallitus ei ole suostunut sitä tekemään.

Vie liikaa aikaa

Andersson pitää syynä kiirettä.

– Syy on yksinkertainen: Sen arvioidaan vievän liikaa aikaa. Suomen historian suurinta aluehallinto- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ajetaan toisin sanoen jääräpäisesti eteenpäin ilman, että hallitus kunnolla selvittää kaikki siihen liittyvät riskit ja kysymykset ja ilman kunnollista lainvalmistelua.

Hän pitää tilannetta vakavana.

– Vielä vakavampaa on, jos pääministeri on antanut eduskunnalle virheellistä tietoa näin tärkeästä asiasta, Andersson totesi.

Myös Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö vaatii keskiviikkona asian selvittämistä.

– Jos virkamiehen sanoma pitää paikkaansa, on kysymys vakavasta asiasta. Vaikka pääministeri Sipilällä on vaikeuksia ollut ennenkin sanoa asioita oikein, ei eduskunnalle saa istunnossa antaa yksiselitteisesti väärää tietoa. Asia on selvitettävä, hän kirjoitti facebookissa.