Aquarius osoitti, miten tuuliajolla EU:n pakolaispolitiikka on

Pelastusalusta on palloteltu Välimeren satamien välillä. EU:n kesäkuun huippukokouksessa tuskin saadaan sovittua muuta kuin jälleen lisärahaa rajavalvontaan.

Pelastusalus Aquarius on tällä viikolla noussut symboliksi siitä, miten tuuliajolla Euroopan politiikka pakolaisten ja siirtolaisten suhteen on.

Italian uusi äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini kielsi lauantaina laivan rantautumisen Italiaan. Aquariuksella oli 629 ranskalaisen kansalaisjärjestön SOS Méditerranéen Libyan rannikon läheltä pelastamaa ihmistä.

Tämän jälkeen alkoi pallottelu matkustajien kohtalolla. Salvini kehotti Maltaa ottamaan laivan vastaan, Malta kieltäytyi.

Ratkaisijaksi nousi maanantaina Espanjan tuore sosiaalidemokraattinen pääministeri Pedro Sánchez, joka lupasi alukselle pääsyn Valencian satamaan. SOS Méditerranée kiitti Espanjaa, vaikka totesikin, että parasta olisi ollut saada pelastetut lähimpään satamaan. Merimatka Valenciaan vie useampia päiviä.

Tiistaina ryhdyttiin siirtämään matkustajia Italian laivaston aluksiin, jotka lähtivät viemään heitä Valenciaan.

Pormestarit kapinoivat

Salvinin päätös oli ensimmäinen osoitus Italian uuden hallituksen tiukasta linjasta ja Salvini mainosti sitä suurena voittona. Hän lupasi vaalikampanjassaan karkottaa 500 000 maahanmuuttajaa Italiasta.

Koko Italia ei kuitenkaan ole Salvinin linjan takana. Napolin, Reggio Calabrian sekä useiden Sisilian satamakaupunkien pormestarit olisivat olleet valmiita ottamaan Aquariuksen vastaan.

Palermon pormestari Leoluca Orlando tiivisti kantansa näin: ”Olemme aina toivottaneet tervetulleiksi pelastusalukset ja laivat, jotka pelastavat ihmisiä merestä. Emme lopeta sitä nytkään. Salvini rikkoo kansainvälistä oikeutta.”

Ainakin maanantaina Italian hallitus kuitenkin vielä päästi sen oman rannikkovartioston aluksella saapuneen toisen pelastettujen ryhmän, 937 ihmistä, rantautumaan Catanian satamaan.

Aquarius nostatti kiistan myös Emmanuel Macronin puolueen sisällä Ranskassa. Kansanedustaja Sonia Krimi sanoi, että ”Ranskan hiljaisuus asiassa on häpeällistä”.

Ranskaan kuuluva Korsika ilmoitti, että se olisi valmis ottamaan laivan vastaan.

EU kinastelee

Espanjan ulkoministeri Josep Borrell sanoi tiistaina, että Espanjan päätös on symbolinen: ”Tämä on yhteinen ongelma, ja sellaisena sitä on käsiteltävä.”

Borrell lupasi, että Espanja ”lyö nyrkkiä pöytään” EU:n kesäkuun lopun huippukokouksessa. Mitään sovintoa pakolaispolitiikasta tuskin kuitenkaan saadaan siellä aikaiseksi. Luxemburgissa käydyt neuvottelut kiintiöistä ja taakanjaosta päätyivät viime viikolla umpikujaan.

Helpointa lieneekin päästä yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, joka kolminkertaistaisi EU:n meri- ja maarajojen valvontaan käytettävät varat 5 miljardiin euroon vuosittain.

Suunnitelmassa perustettaisiin 10 000 henkilön vahvuinen pysyvä EU:n rajavalvontajoukko ja asennettaisiin uusia teknisiä valvontavälineitä. Unkarin haluamaa rahoitusta aitojen rakentamiseen ei olisi kuitenkaan tulossa.