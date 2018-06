Lehtikuva/Vesa Moilanen

Nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho (sin.) yrittää puliveivata poliittisten nuorisojärjestöjen avustusten jakokriteereitä niin, että rahaa voisi jakaa poliittisin perustein.

Nuorisoasioista vastaava ministeri, sinisten puheenjohtaja Sampo Terho aikoo muuttaa poliittisten nuorisojärjestöjen avustuskriteereitä. Asetusluonnoksen mukaan jatkossa poliittisille nuorisojärjestöille luotaisiin oma kriteeri.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) huomauttaa, että ”perussuomalaiset vastustivat aina kovasti puoluetukia, mutta kun eduskuntaryhmän koko moninkertaistui, otti puolue mukisematta miljoonien eurojen puoluetuet vastaan”.

– Nuorisojärjestöille jaettavista avustuksista syntyy joka kevät keskustelu, koska erityisesti perussuomalaiset nuoret ovat olleet sitä mieltä, että heitä sorsitaan poliittisesti avustusten määrässä. Kovasti puoluetukia vastustaneet perussuomalaiset ovatkin yhtäkkiä sitä mieltä, että nuorisoavustuksia pitäisi jakaa puoluepoliittisin perustein eikä toiminnan laadun ja laajuuden perusteella, kirjoittaa Arhinmäki Facebookissa.

Nuorisojärjestöjen avustusten tukikriteereitä kannattaa tarkastella kriittisesti, mutta lähtökohtana on syytä olla nuorten toiminnan, ei puoluepolitiikan.

Hän huomauttaa, että poliittisia nuorisojärjestöjä tuetaan veikkausvoittovaroista siinä missä muitakin nuorisojärjestöjä. Kaikkia avustuksen saajia arvioidaan samoilla periaatteilla: valtakunnallisuus, laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudenhoito.

Näiden toteutumista arvioi avustus- ja arviointitoimikunta.

Siniset syöttää omaan maaliinsa

Arhinmäen mukaan uuden kierteen luo se, että sinisillä ei ole juurikaan kannattajia tai jäseniä, puhumattakaan sinisistä nuorista.

– Sinisten puheenjohtaja, nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho yrittää nyt kuitenkin puliveivata jakokriteereitä niin, että rahaa voisi jakaa poliittisin perustein. Tämä siis puolueelta, joka ilmoittaa vastustavansa ”puoluepoliittista peliä”, kirjoittaa Arhinmäki.

Arhinmäen mukaan nykyisessä järjestelmässä on ongelmansa:

– Se tietenkin suosii pitkään toimineita vakiintuneita järjestöjä, joilla on jäseniä ja toimintaa. Tuskin tähän oikea ratkaisu kuitenkaan on se, että otetaan rahaa pois järjestöiltä, joilla on toimintaa. Ja jaetaan varoja sen sijaan sellaisille pienille toimijoille, jotka lupailevat järjestävänsä kovasti toimintaa, jos vain saavat rahaa.

Puoluepoliittiset perusteet kestämättömät



Arhinmäki huomauttaa, että puoluepoliittiset kriteerit nuorisojärjestöjen rahanjaossa ovat kyseenalaiset. Nuorisojärjestöjen suhteet puolueisiinsa ovat hyvin erilaiset. Toiset järjestöt ovat täysin itsenäisiä, vaikka tekevätkin puolueen nuorisotyötä, toiset taas puolueen jäsenjärjestöjä.

Hän kysyy myös, että voiko poliittisia nuorisojärjestöjä enää tukea veikkausvoittovaroista, jos avustusten kriteerinä on nuorisotoiminnan sijaan pikemminkin aikuispuolueen eduskuntapaikat.

– Veikkausvoittovaroista ei voi jakaa puoluetukea, joksi ministeri Terhon visiolla poliittisten nuorisojärjestöjen avustukset jossain määrin muuttuisivat.