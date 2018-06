Lehtikuva/Nicholas Kamm

Jeff Sessionsin mukaan väkivalta perheessä ei ole riittävä syy tarjota turvaa.

Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessions päätti yllättäen poistaa lähisuhde- ja jengiväkivallan turvapaikkaperusteista. Sessionsin mukaan on totta, että moni maa kamppailee väkivaltaan liittyvien ongelmien kanssa ja että tietty osa ihmisistä joutuu muita todennäköisemmin väkivallan uhriksi, mutta se ei sinällään ole peruste turvapaikalle.

Edellisen linjauksen aiheesta teki oikeusistuin vuonna 2016. Se koski salvadorilaista naista, jolle myönnettiin turvapaikka, koska hänen miehensä oli kohdellut häntä kaltoin niin emotionaalisesti, fyysisesti kuin seksuaalisestikin.

Yhdysvaltain lainsäädännössä turvapaikan perusteena on kuuluminen yhteiskunnallisesti heikossa ja hyväksikäytettävässä asemassa olevaan sosiaaliryhmään. Väliamerikkalaisten naisten on yleisesti tulkittu kuuluvan kyseiseen joukkoon ja perheväkivallan uhreina heille on myönnetty turvapaikka.

Ankarimmin muutos iskee väliamerikkalaisiin ja erityisen pahasti niihin naisiin ja lapsiin, jotka pakenevat perheen sisäistä väkivaltaa.

– Pelkästään se tosiasia, että valtiolla on vaikeuksia hallita tehokkaasti tiettyjä rikoksia – kuten perheväkivaltaa – tai että tietyt kansanryhmät päätyvät todennäköisemmin rikosten uhriksi, ei sinällään riitä turvapaikan perusteeksi, Sessions perusteli.

Hänen mukaansa ei riitä, että kotimaan hallitus ei osaa tai halua auttaa uhria, vaan uhrin on joko ”osoitettava, että hallitus joko sallii yksityiset [väkivallan]teot tai näytettävä toteen, ettei se kykene suojelemaan häntä”.

Ankarimmin muutos iskee väliamerikkalaisiin, joiden turvapaikkahakemusten perusteena on usein ollut jengiväkivalta, ja erityisen kovalla kädellä niihin naisiin ja lapsiin, jotka pakenevat perheen sisäistä väkivaltaa.

Kansalaisjärjestöjen mukaan Sessionsin äkkipäätös vaikuttaa ainakin 10 000 ihmiseen joka vuosi. Ne myös aikovat haastaa ministerin tulkinnan, jonka katsovat olevan osa Trumpin hallinnon laajempaa hanketta rajoittaa maahanmuuttoa.

Edellisen kerran Sessions kohahdutti maahanmuuttajia ja heidän asioitaan ajavia järjestöjä viimeviikkoisella puheellaan, jossa hän puolusti siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan.

Sessions käsitteli turvapaikkakriteereitä linjauksiaan siirtolaisoikeusistuinten tuomareiden konferenssissa maanantaina 11.kesäkuuta.