Lauri Hannus

Osapuolet toteavat, että viime viikolla syntynyt näkemysero huvipuiston työntekijöiden tapaamisesta johtui monelta osin väärinkäsityksistä ja tiedonkulun puutteista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Linnanmäki tapasivat maanantaina 11.6. ja sopivat ajankohdasta, jolloin PAM tapaa huvipuiston työntekijöitä uudenlaisella toimintamallilla.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan johdolla toteutetussa PAMin ja Linnanmäen Huvipuiston edustajien tapaamisessa selvitettiin viime viikkoista tilannetta, jossa osapuolilla oli näkemysero huvipuiston työntekijöiden tapaamistavasta. Yhteisesti todettiin, että tilanne johtui monelta osin väärinkäsityksistä ja tiedonkulun puutteista.

– On harmillista, että väärinkäsitysten johdosta tilanne kärjistyi. Onneksi saimme selvitettyä asian ja sovittua, että PAMin edustajat tulevat Linnanmäelle tapaamaan työntekijöitä. Koko päivän tapahtumassa PAM keskustelee huvipuiston työntekijöiden kanssa työelämästä ja järjestäytymisestä, kertovat Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin ja PAMin aluepäällikkö Johanna Sparf.

MaRa ja PAM korostavat yhteisesti, että Linnanmäki on merkittävä työllistäjä sekä koko Suomen kannalta tärkeä matkailukohde.

– Monelle nuorelle Linnanmäki on ensimmäinen työpaikka ja haluammekin korostaa, kuinka tärkeä työllistäjä huvipuisto on kesäaikaan. Linnanmäki tekee myös merkittävää työtä suomalaisen matkailun edistämisessä ja huvipuistoa pyörittävän Lasten Päivän Säätiön työ lastensuojelun rahoittajana on erittäin arvokasta, toteavat MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ja PAMin Johanna Sparf yhteisesti.