Jarmo Lintunen

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen pitää KT Kuntatyönantajen vaatimusta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä säädettävästä erillisvapaudesta olla maksamatta samasta työstä samaa palkkaa täysin kohtuuttomana.

– Jo Suomen perustuslaki edellyttää yhdenvertaisuutta, jonka perusteella samoista ja yhtä vaativista töistä pitää maksaa samaa palkkaa. Tällainen esitys ei ainakaan edistäisi palkkatasa-arvoa, vaan muuttaisi OECD-luvut Suomen kannalta vieläkin synkemmiksi.

Palkkaerot huimia

Tehy perää valtiolta ottamaan vastuuta palkkatasa-arvon edistämisestä.

Tehy muistuttaa äskettäin ilmestyneestä OECD-raportista, jonka mukaan Suomessa kokoaikaista työtä tekevien naisten ja miesten palkkaero on hälyttävän suuri. Palkkaero on keskimäärin 18,1 prosenttia miesten eduksi, kun se OECD-maissa on keskimäärin 14.1 prosenttia.

– Vaikka Suomessa naisten osuus työelämässä on maailman kärkeä, palkkaerot meillä ovat huimia. Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, mutta todellisuudessa meillä on vielä paljon tehtävää palkkatasa-arvon edistämisessä, sanoo Rytkönen.

Myös pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää jumbosijalle. Tanskassa palkat ovat keskimäärin 5,8 prosenttia, Norjassa 7,1, Islannissa 9,9 ja Ruotsissa 13,4 prosenttia miesten hyväksi.

Palkkaharmonisointi koskee yli 200 000 sote-alan työntekijää

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on keskusteltu ns. palkkaharmonisaatiosta, kun yli 200 000 työntekijää siirtyy kunnista maakuntiin liikkeen luovutuksella.

Liikkeen luovutuksessa työntekijöiden palkkoja eikä työehtoja saa heikentää. Tästä on huhtikuulta työtuomioistuimen linjaus. Sen mukaan työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava palkat eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa.

Tehy vaatii, että uudistuksessa ei heikennetä sosiaali- ja terveysalan palkkatasoa.