Turun Vasemmistoliitto esittää 20 opiskelijan ryhmäkokomaksimia.

Turun Vasemmistoliitto arvioi, että perusopetukseen käytetään Turussa suomalaista keskiarvoa selvästi vähemmän rahaa. Myös opettajia on keskimääräistä vähemmän suhteessa oppilaiden määrään.

– Opettajien riittämätön määrä ja perusopetuksen niukat resurssit heikentävät suoraan opetuksen laatua ja oppimistuloksia, todetaan tiedotteessa.

Turun Vasemmistoliitto vaatii syksyn budjettineuvotteluissa peruskoulujen, ammatillisen koulutuksen ja lukioiden ryhmäkokojen pienentämistä. Perusopetuksessa ja toisella asteella maksimiryhmäkoko tulisi olla 20 opiskelijan ryhmäkokomaksimi.

Pieneenkin opetustilaan saatetaan sulloa jopa yli 40 opiskelijaa.

Perusopetuksen 1–2 -luokkien ryhmäkooksi esitetään maksimissaan 18 oppilasta ja työturvallisuuden kannalta erityisten ryhmien maksimikooksi 16:tta.

Pieni ryhmäkoko laadun mittarina

Vasemmistoliitto esittää lisättäväksi opetuksen, tuen ja ohjauksen resursseja erityisesti haasteellisten alueiden oppilaitoksissa.

– Lukioissa ryhmäkoot ovat karanneet totaalisesti käsistä. Opetusryhmät ovat suuria kautta linjan, ja pieneenkin opetustilaan saatetaan sulloa jopa yli 40 opiskelijaa. Opettajien mahdollisuus tarjota jokaiselle opiskelijalle lukiolain edellyttämää valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista opetusta vaarantuu usein, todetaan.

– Pieni ryhmäkoko on yksittäisistä tekijöistä tärkein koulutuksen laadun mittari. Pitkään jatkuneet koulutusleikkaukset ovat paisuttaneet Turun oppilaitosten ryhmäkoot kestämättömälle tasolle. Lasten lautaselta syöminen on lopetettava, ja leikkaavan sekä kurjistavan koulutuspolitiikan suunta on käännettävä, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.