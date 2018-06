Lehtikuva/Markku Ulander

Kokoomuksen puheenjohtajalla Petteli Orpolla on kuumottava puoluekokous edessään viikonvaihteessa Turussa.

Kokoomukselle on satanut kylmää vettä niskaan juuri viikonlopun puoluekokouksen alla. Puolueen kannatus jäi Ylen Taloustutkimuksen tutkimuksessa demareiden taakse. Se on varoitus sote-uudistuksen ristiaallokossa painivalle puolueelle, vaikka ero ykköspaikkaa pitävään SDP:hen mahtuu virhemarginaaliin.

Kahdenkymmenen prosentin alittaminen ja kakkospaikka on puheenjohtaja Petteri Orpolle kova paikka. Puheenkirjoittajilla ei ole helppo työ kääntää tätä voitoksi. Samaan aikaan pääministeri Juha Sipilän keskusta näyttää saaneen katkaistua alamäkensä.

Kansalaisten usko sote-uudistukseen on kerta kaikkiaan loppu. Alma-tutkimuksessa vain viidesosa vastaajista haluaa, että sote-uudistus pitää hyväksyä. Epävarmojakin on paljon. Kaupungeissa vastustus on huomattavasti suurempaa kuin maaseudulla.

Tilanne on aika karmea: hallitus aikoo runnoa läpi osin heikosti valmistellun sote-uudistuksen vastoin kansalaisten enemmistön näkemystä.

Kansalaiset eivät luota sote-uudistukseen

Tulos on kylmäävä kokoomuksen kannalta, sillä se on kaupunkilaisten puolue. Miten kaupunkien kokoomuslaiset kansanedustajat selittävät äänestäjilleen, jos he painavat vihreää nappia sote-äänestyksessä?

Suurimpien 21:n kaupungin johto haluaa kaataa sote- ja maakuntauudistuksen. Ärhäkästä kampanjaa on käyty kuukausia Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) johdolla.

Vapaavuori on harvinaisen suorapuheisesti kampittanut omaa puoluettaan sote-uudistuksesta. Hän näkee, että kokoomus ei ole saavuttamassa mitään asettamistaan tavoitteista.

Hän tiivisti kokoomuslaisten sote-uudistuksen tunnot kysymällä, että: (….) mihin kaikkeen puolue on valmis tämän harjoituksen aikana taipumaan, kun tuntuu, että jokainen vaihe vähentää sitä ideologista saantoa, mitä Kokoomuksella tuntuu tässä olevan.

Vapaavuori ei ole yksin kysymyksensä kanssa. Aivan varmasti tämä yksi ydinasioista, jotka hiertävät kokoomuslaisia. Orpo yrittää lakaista sote-uudistuksen kokouspöydältä jo tänään Turussa sote-keskustelussa.

Riittääkö kokoomuslaisille torso valinnanvapaus?

Kansalaisten tuntema epäluulo sote-uudistusta kohtaa tuli julki kokoomuksen kannalta pahimpaan mahdolliseen aikaan. Maakuntien kokoomuslaiset pääsevät pyörittämään asiaa puoluekokouksessa, ja paine sote- ja maakuntahankkeen kaatamiseksi kasvaa.

Etenkin kun kokoomuslaiset eivät halua 18 maakuntaa, ja vastineeksi on tulossa kokoomuslaisten kannalta torso valinnanvapaus.

Kokoomuksen kannattajista vain 28 prosenttia on sote-uudistuksen kannalla. Sen sijaan keskustan kannattajista 46 prosenttia kannattaa uudistusta. Näkyvät keskustapoliitikot ovat pysyneet ruodussa ja päinvastoin kiirehtineet uudistusta vedoten pitkälle edenneisiin valmisteluihin maakunnissa.

Tilanne on aika karmea: hallitus aikoo runnoa läpi osin heikosti valmistellun sote-uudistuksen vastoin kansalaisten enemmistön näkemystä. Sipilän ja Orpon kannattaisi kysyä itseltään, että ovatko he valmiita rapauttamaan kansalaisten uskon sote-palveluihin kokonaan?

Mitä tekevät Helsingin kokoomuslaiset?

Millainen luottamus voi syntyä palveluihin, joiden toiminta epäilyttää? Lisäksi päätös tehdään pahimmassa – tai hallituksen näkökulmasta parhaassa – tapauksessa parin kansanedustajan enemmistöllä.

Kokoomuksen puoluekokous antanee lisäpotkua uusille lipeämisille. Huhupörssissä helsinkiläiset kansanedustajat Wille Rydman ja Pertti Salolainen ovat kovassa nousussa. Aivan liepeessä on kiinni kolmaskin epäröivä helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka painottaa sote-uudistuksen taloustavoitteita.

Jos Vartiainen olisi looginen omassa puheessaan, hän äänestäisi sote-uudistusta vastaan.

Mitään perusteltuja taloudellisia laskelmia ei ole sote-uudistuksesta. On arvailuja, ja arvailuja jopa satojen miljoonien lisälaskusta. Hallituksen tavoittelema kolmen miljardin kustannusten leikkaustavoite kymmenen vuoden aikana on sitä höttösemmällä pohjalla, mitä pidemmälle sote-uudistuksen valmistelu etenee.