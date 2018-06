Lehtikuva/Josep Lago

Venäjällä ensi viikolla alkavat miesten jalkapallon MM-kisat lienevät historialliset monessa mielessä. Myönteisenä kuriositeettina voi mainita sen, että kisoissa nähdään ensimmäistä kertaa Veikkausliigaseuraa juuri edustanut pelaaja. Tämän kunnian saa Kuopion Palloseuran pelipaitaa vasta kantanut egyptiläinen Abdalla El Said.

Siinä melkein olivatkin positiiviset tuulahdukset MM-kisojen edeltä. Itänaapurimme sai tunnetusti kisat korruptiokähminnällä Fifan silloisen johtoportaan oltua juonessa mukana. Vladimir Putin aikookin varmasti käyttää PR-hetken hyväkseen.

Stadioneihin on pumpattu valtavasti rahaa samaan aikaan kun Venäjän kansa saa kärvistellä kurjuudessa. Iso osa kisapuitteiden rakentajistakin haettiin (puoli)orjatyövoimaksi Pohjois-Koreasta saakka. Venäjä keskeyttänee kuitenkin härskeimmät kansainvälisen oikeuden loukkaukset MM-kisojen ajaksi.

On silti hyvä muistaa, että Sotšin olympialaistuli ehti hädin tuskin sammua vihreiden miesten hiipiessä jo Krimin suuntaan tunnetuin lopputuloksin.

Synkkiä uutisia tulee myös urheilulliselta rintamalta. Saksalaiskanava ARD kertoi muutama viikko sitten venäläisiltä jalkapalloilijoita otetuista yli sadasta epäilyttävästä dopingnäytteestä. Fifa ei kuitenkaan innostunut asian tarkemmasta selvittelystä. Sen puheenjohtaja Giovanni Infantino tunnetaan Venäjän suurena ystävänä, jolle tärkeitä ovat erityisesti itänaapurin rikkaat sponsorit.

Samaan aikaan vieläkin verisemmin pohjustetut Qatarin vuoden 2022 MM-kisat aiotaan paisuttaa entistä valtavimpiin mittoihin. Infantino kun on pohtinut kisojen laajentamista 48 (sic!) maan turnaukseksi jo tuolloin. Vuonna 2026 pelataan joka tapauksessa moisessa mittakaavassa, mutta nyt Infantino on jättänyt asian Qatarin huomaan. Näin Qatar saisi itselleen entistä suuremman mainos-ikkunan koko maailmaan.

Toivottavasti maailman johtajat boikotoivat Venäjän MM-kisoja mahdollisimman laajoin joukoin. Suomen urheiluministeri Sampo Terho ei pääse puijaamaan itselleen makeaa hillotolppaa ainakaan Huuhkajien pelin seuraamisen nojalla.

Vaikka Fifa on edelleen erittäin korruptoitunut instanssi, toivottavasti se vahingoittaa itse lajia mahdollisimman vähän. Urheilujohtajien typerien päätösten ei pidävaikuttaa urheilijoihin, joiden toivon pelaavan Venäjälläkin mahdollisimman upeasti.

Neljä vuotta sitten esimerkiksi Costa Rican tuolloin Espanjan liigan alakastin Levantea edustanut maalivahti Keylor Navas torjui joukkueensa puolivälieriin saakka pelaten turnauksessa kolme nollapeliä. Nyt kaikki jalkapalloa seuraavat tuntevat Real Madridin liimanäpin, joka on voittanut kolme Mestareiden liigaa peräjälkeen.

Toisaalta kukaan ei voine unohtaa yhtä lailla Brasilian MM-kisojen alkulohkon viimeisessä ottelussa tapahtunutta Uruguayn hyökkääjän Luis Suárezin ”purevaa” hyökkäystä Italian Giorgio Chielliniä kohtaan. Myös Venäjän MM-kisojen aikana syttyy varmasti uusia tähtiä ja tarinoita globaaliin mittakaavaan korruptiokuonasta huolimatta.

Vakiorivillä pysytään tiiviisti Suomen kentillä Ykkösen ja Kakkosen merkeissä. Kohteessa yksi Ykköstä johtava HIFK saa vieraakseen kabinettinousija KTP:n. Kotijoukkue on pelannut kuukauden tappioitta. Tosin kentän ulkopuolella osa Stadin Kingeistä on törttöillyt, sillä muutama Jyväskylän vierasotteluun matkustanut kannattaja kunnostautui myös olutvarkaana.

Mutta pelissä ei ole ongelmia, koska voitto tuli myös JJK:sta maalilinko Pekka Sihvolan poissaolosta huolimatta. Vaikka KTP on ollut pirteänä alkukaudesta, ei se saa nyt pistettäkään. Ykkönen.

AC Oulu on puolestaan onnistunut varsin hyvin kotiotteluissaan (joita tosin on ollut vasta kaksi) tuottaen esimerkiksi sarjajohtaja HIFK:lle sen kauden ainoan tappion. AC Oulu on silti putoamisviivan alapuolella kaikkien neljän vierasottelun päätyttyä tappioihin ilman yhtään tehtyä maalia. Jarolla puolestaan maalinteko on luistanut sen tehtyä toistaiseksi eniten (14) maalia Ykkösessä.

AC Oulu on pakkovoiton edessä, mutta Jaro on aiemminkin ollut pohjoispohjalaisille kova kanto kaskessa. Ykkönen on varmistettava kakkosella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 9.6. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 1, 1, X(1), 1(2), 1(X), 1, 1(X), 1, 1(X), 1, 2.

VIIKON VÄITE: Sergio Ramos ratkaisi Mestareiden liigan voiton Real Madridille sikailuillaan. Kaikki tietävät hänen repineen Mohamed Salahin olkapään sijoiltaan, mutta sittemmin on paljastunut Ramosin myös kajauttaneen Lorius Kariukselle aivotärähdyksen juuri ennen tämän karkeita virheitä. Ramos tuskin osaa edes hävetä temppujaan.