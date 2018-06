Tämä pätee kesätöissäkin: Jos nimi on vuorolistassa, palkka pitää maksaa työvuoron ajalta vaikkei tarvitsisi tulla töihin

Minttu Sillanpää 37-vuotias vantaalainen, joka on syntynyt Oulussa.

Perheeseen kuuluu lapsi ja avopuoliso.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu, puoluehallituksen jäsen ja maakuntavaaliehdokas.

Harrastaa ratsastusta.

Onko kesätyöntekijöillä joitain erityisiä ongelmia työpaikoilla, Suomen Elintarviketyöläisten Liiton kv- ja nuorisosihteeri Minttu Sillanpää?

– Vaikka enimmäkseen ongelmat ovat samoja kuin muilla työntekijöillä, kesätyöntekijän ongelma on usein se, ettei tiedä, onko esimerkiksi palkka maksettu oikein.

– Lisäksi nuori ihminen saattaa luulla, että työnantajalla on oikeus ilmoittaa, että työvuoroon ei tarvitsekaan tulla. Jos nimi on vuorolistassa, palkka pitää maksaa työvuoron ajalta joka tapauksessa. Tämä koskee myös huonoimpia työsopimuksia, kuten nollatuntisopimuksia.

– Lisäksi työvuorolistaan pitää merkitä, milloin työvuoro alkaa ja päättyy.

Ovatko esimerkiksi nollatuntisopimukset kesätöissä yleisempiä kuin muissa työsuhteissa?

Asiasta ei ole tutkimustietoa, mutta siltä tuntuu. Tuntuu myös, että usein vanhempien työntekijöiden mielestä on ok, jos nuorella kesätyöntekijälle on heikompi sopimus, kun tämähän tavallaan vain piipahtaa töissä. Kuitenkin esimerkiksi elintarvikealalle tullaan usein niin, että ensin aiotaan olla vain kesä, mutta sitten huomataan, että se kesä venyi vaikkapa seitsemäksi vuodeksi samassa firmassa.

– Moni ajattelee lisäksi, että ammattiliittoon ei ole järkeä liittyä, kun on vain kesätöissä. Mutta jos käy niin, että kesätyöntekijälle esimerkiksi sanotaan, että näin lyhyestä pätkästä ei kerry lomaa, sitten tämä on yksin pulassa.

Kuinka lyhyestä työsuhteesta kannattaa liittyä ammattiliittoon?

– Kannattaa liittyä heti silloinkin, kun työsuhde on ihan lyhyt. Näin voi kerryttää ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttavaa ajanjaksoa siltä varalta, että myöhemmin jää työttömäksi. Se on 26 viikkoa eli kuusi kuukautta, ja sitä voi kerryttää 28 kuukautta. Lisäksi aika pidentyy, jos on välillä välillä opiskelemassa.

– Kertymään lasketaan kaikki viikot, jolloin työskentelee vähintään 18 tuntia.

Mitä nuorelta kesätyöntekijältä voi vaatia töissä?

– Ihan samoja asioita kuin keneltä tahansa muulta, kunhan perehdytys on kunnossa. Perehdytystä kannattaa vaatia, samoin muita oikeuksiaan. Se ei ole työnantajan kiusaamista tai hankalaksi heittäytymistä.

Lisätietoa kesätyöntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista saa työmarkkinakeskusjärjestöjen Kesäduunari-infosta: www.kesaduunari.fi