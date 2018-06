Lehtikuva/Markku Ulander

Eduskunnan kyselytunnilla nähtiin torstaina hämmentävä näytös.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki sai sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) pasmat sekaisin eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Arhinmäki lähti kysymään, mitä hallitus ja ministeri Mattila aikovat tehdä kansaneläkeindeksille. Arhinmäki teki siitä eilen kirjallisen kysymyksen.

Siinä hän huomautti, että tällä hetkellä kansaneläkeindeksin laskentaperusteet eivät vastaa todellista hintakehitystä. Indeksissä ei nimittäin suoraan seurata niitä asioita, joihin vähävaraisilla menee valtaosa tuloistaan.

– Ryhtyykö hallitus pikaisesti toimenpiteisiin korjatakseen indeksin niin, että se vastaa köyhän arkea, ministeri Mattila, Arhinmäki kysyi.

Kun ministeri aloitti vastauksensa, alkoivat päät pyöriä ihmetyksestä opposition tuoleissa. Mattila nimittäin alkoi puhua indeksien jäädytyksestä, mitä kysymys ei koskenut.

– Se, että tämä hallitus on sitoutunut julkisen talouden tasapainottamiseen ja sen seurauksena on tehty indeksijäädytys, on totta, Mattila sanoi.

.@paavoarhinmaki kysyi Ministeri Pirkko Mattilalta kyselytunnilla kahdesti: ”Korjaatteko te tämän indeksin?” Lopulta puhemies joutui pelastamaan ministerin katkaisemalla keskustelun. #kansaneläkeindeksi #indeksijäädytys pic.twitter.com/Cbo20FrYgb — Vasemmistoliitto (@vasemmisto) 7. kesäkuuta 2018

Ymmärsikö kysymyksen

Arhinmäki hämmästeli vastauspuheenvuorossaan, ymmärsikö ministeri lainkaan hänen kysymystään. Arhinmäki toisti huomautuksensa, että vähävaraisilla valtaosa rahoista menee vuokraan ja ruokaan. Näiden osuus puolestaan kuluttajahintaindeksissä on hyvin pieni. Kansaneläkeindeksi puolestaan määritellään juuri kuluttajahintaindeksistä.

– Eli köyhät köyhtyvät tämän indeksin vuoksi, ja kysymykseni oli, että korjaatteko te tämän indeksin, Arhinmäki toisti.

Jälleen kerran Mattila lähti kiertämään kysymystä ja päätyi puhumaan hallituksen kokonaisvastuusta.

– Valtiontalouden kokonaisuudesta, kuten olen tältä paikalta aiemminkin todennut, vastaa myöskin valtiovarainministeri ja hallitus kollektiivina.

Tämän jälkeen ei kysymyksiä aiheesta enää tehty, koska puhemies Paula Risikko (kok.) opposition ihmetykseksi yllättäen päätti aiheen käsittelyn.