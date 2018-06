Lehtikuva/Jussi Nukari

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä valinnanvapaus nostatti keskustelun perustuslain asemasta. Arvostelijat pitävät perustuslakia uudistusten jarruna ja jopa esteenä. Arvostelijat unohtavat, että perustuslailla suojataan yksilön taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

Perustuslain suojaa on arvostellut rajallinen, mutta äänekäs joukko. Osa on vaatinut perustuslakivaliokunnan korvaamista perustuomioistuimella. Tämä muuttaisi täysin suomalaisen järjestelmän, jossa perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen esityksen perustuslaillisuutta ennakkoon.

Tämä yksilön suojaksi säädetty järjestelmä on melko ainutlaatuinen, ja sillä on jo arvo sinänsä. Perustuslain suojaa on tarvittu tällä hallituskaudella useita kertoja, kun hallitus on yrittänyt leikata perusoikeuksista.

Sipilän hallitus esitti heti valtaan tultuaan yhteiskuntasopimusta, jossa oli perustuslain vastaisia muutoksia työelämän pelisääntöihin. Tilalle neuvoteltiin kiky-sopimus. Myös alle 30-vuotiaiden nuorten työelämäehtojen heikentämisen on arvioitu rikkovan yhdenvertaista kohtelua.

Työttömien maahanmuuttajien kotoutumistuki-lakiehdotuksen valmistelussa ja eduskuntakäsittelyssä rajan yli mentiin kahdessa kohtaa: Ensin oikeuskansleri sivuutettiin tietoisesti lainvalmisteluvaiheessa ja myöhemmin perustuslakivaliokuntaa yritettiin estää antamasta lausuntoa. Asialla olivat perussuomalaiset.

Parhaillaan käsitellään eduskunnassa tiedustelulakeja. Hallituksen esityksessä puututaan yksityisyyden suojaan. Hallitus tarvitsee osan opposition tukea, jotta lait voidaan säätää tällä kaudella.

Etukäteisvalvonta ja siten perustuslakivaliokunnan arviointityö on välttämätöntä. Jälkikäteiskontrollia on syytä kehittää, mutta ei poistamalla etukäteisvalvontaa.

Nykyisin on mahdollista joissain yksittäistapauksissa jättää tuomioistuimessa soveltamatta lakia, jos lopputulos olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. Jälkikäteisvalvontaa voisi lisätä vahvistamalla Korkeimman oikeuden roolia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan olisi hyvä pohtia perustuomioistuimen roolia. Hän nosti taannoin esiin Ylen Ykkösaamussa parlamentaarisen ryhmän perustamisen. Sen sijaan, että tällainen ryhmä pohtisi perustuomioistuimen tuomista suomalaiseen järjestelmään, se voisi pohtia jälkikäteisvalvonnan vahvistamista.

