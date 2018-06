Jouko Joentausta

Viiden ympäristöjärjestön alulle laittama Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite on kerännyt jo puolet tarvittavasta 50 000 nimen kannattajamäärästä.

Valtion metsien eli suomalaisten yhteisten metsien avohakkuiden lopettamiseen tähtäävä Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite keräsi jo ensimmäisenä päivänä 10 000 nimeä, mikä oli toiseksi suurin avauspäivän nimimäärä kansalaisaloitteiden historiassa.

Keskiviikkona 6.6. allekirjoittajien määrä ylitti jo 25 000 rajan, kun lasketaan yhteen sekä sähköisesti että paperilla annetut kannatusilmoitukset.

– Avohakkuuton metsätalous on mahdollista, ja on selvää, että sille on tilausta. Meille on tullut paljon palautetta, että vihdoinkin tällaisen aloitteen voi allekirjoittaa. Toive säästää yhteiset marjametsät ja maisemat on suuri, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen ovat laittaneet alulle Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Suomi, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö, ja se on ensimmäinen laaja ympäristöaiheinen kansalaisaloite.

Aloite avautui allekirjoitettavaksi 17. toukokuuta.

Aloitteen nimienkeruu kestää 17. marraskuuta saakka kansalaisaloite.fi-palvelussa osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3184