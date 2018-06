Lauri Hannus

Palvelualojen ammattiliitto PAM julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jonka mukaan Linnanmäki oli kieltänyt ammattiliiton edustajiensa kierroksen huvipuistossa ja liiton esitteiden jakamisen puistossa. PAMin mukaan asiasta oli sovittu etukäteen, minkä vuoksi PAM:n väki tyrmistyi paikanpäällä tulleesta kiellosta.

Adlivankin kertoi Linnanmäen myöhään keskiviikkoiltana julkaisemassa tiedotteessa, että huvipuisto oli sopinut PAMin kanssa vain kuvausluvasta puistossa.

– Päivä Linnanmäellä sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun Palvelualojen ammattiliiton edustajat halusivat haastatella työtehtävissään olleita hupimestareita ja jakaa esitteitään oma-aloitteisesti puiston alueella, Adlivankin kertoo.

Hän tyrmää mediassa asiasta tehdyt tulkinnat siitä, että Linnanmäellä olisi jotain ammattiliittoja tai nimenomaisesti PAMia vastaan.

– Näin ei luonnollisestikaan ole. Linnanmäellä jokainen saa kuulua haluamaansa liittoon tai vaihtoehtoisesti olla kuulumatta. Siitä ei tässä keskustelussa ole kyse, Adlivankin sanoo.

Hän kertoo, että Linnanmäki on aiempina vuosina jakanut esimerkiksi juuri Palvelualojen ammattiliiton esitteitä hupimestareidemme taukotiloissa. Hän jatkaa, että nytkin PAM:in kampanjalle annettiin kuvausluvan huvipuistoon.

Työtyytyväisyys tärkeää

Linnanmäki painottaa, että jokaiselle työntekijälle on taattava työrauha.

– Hupimestarimme työskentelevät omilla pisteillään, jossa he huolehtivat asiakkaidemme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Ei silloin ole sopivaa alkaa jututtaa työntekijöitä näiden henkilökohtaisista liittojäsenyyksistä, Adlivankin sanoo.

Hän korostaa, että hupimestareiden hyvinvointi on Linnanmäellä ensisijainen asia.

– Linnanmäki on Great Place to Work -sertifioitu työpaikka, joka on saanut erinomaisia tuloksia henkilöstön työtyytyväisyyskyselyissä. Linnanmäki haluaa olla Suomen paras työpaikka ja panostaa jatkuvasti työntekijöidensä viihtyvyyteen, toimitusjohtaja sanoo.

Lasten Päivän Säätiön ovat perustaneet kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Ensi- ja turvakotien liitto, Parasta Lapsille ja Pelastakaa Lapset. Lasten Päivän Säätiö on jo vuosikymmeniä ylläpitänyt ja kehittänyt Linnanmäen Huvipuistoa kerätäkseen varoja lastensuojelutyölle. Vuoden 2018 lahjoitustavoite on 4,5 miljoonaa euroa. Huvittelemalla Linnanmäellä kaikki asiakkaamme tukevat lastensuojelutyötä.