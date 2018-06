Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Kansalaisaloitteen tavoitteena on muuttaa rikoslakia siten, että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen, ei käytetyn väkivallan tai sen uhkan kautta.

Suostumus2018 -kampanjan kesäkuun 5. päivänä avaama kansalaisaloiteon kerännyt reilussa vuorokaudessa yli 12 000 allekirjoitusta.

Aktiivisten yksityishenkilöiden, kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja poliittisten vaikuttajien Suostumus2018-kampanja tähtää siihen, että Suomen rikoslaki kunnioittaisi täysimääräisesti seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Kampanja on osa laajempaa liikehdintää. Helmikuussa eduskunnan naisverkosto jätti lakialoitteen koskien raiskauksen tunnusmerkistön muuttamista.

”Nyt on aika lopettaa sukupuolittunut väkivalta.”

Kansalaisaloite luovutetaan seuraavalle hallitukselle huhtikuun 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

Kansalaisaloitteen vireillepanijat ja vastuuhenkilöt ovat vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan ja vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela.

”Hiljaisuuden aika on ohi. Häpeän aika on ohi. Nyt on aika lopettaa sukupuolittunut väkivalta”, Zidan kirjoittaa Kansan Uutisten kolumnissaan

Kampanjaa tukevat Amnesty International Suomen osasto ry, #dammenbrister-kampanja, Fem-R ry, Feministinen ajatushautomo Hattu, Hivpoint, Ihmisoikeusliitto ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Naisten linja ry, Monika-Naiset liitto ry, Regnbågsankan rf. sekä vaikuttajat eri puolilta poliittista kenttää.