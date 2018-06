Yle Kuvapalvelu

Amerikkalainen sarjauutuus The Handmaid’s Tale – Orjattaresi (2017) pohjautuu Margaret Attwoodin tunnettuun dystopiaromaaniin (1985). Attwood on ahkeroinut myös Bruce Millerin luoman tv-version käsikirjoittajakaartissa.

Kuva kolkon fundamentalistisesta yhteisöstä hahmottuu nopeasti. Ollaan jossain ekokatastrofin jälkeisessä, Yhdysvaltain jäänteille syntyneessä teokratiassa. Nuoria naisia kaapataan synnytysorjiksi ”Silmien” sekä aseistettujen sotilaiden vartioimaan suljettuun laitokseen, joka muistuttaa keskitysleiriä.

Aiheen kannalta keskeiset sopeutumisen, vastarinnan ja selviytymisen teemat nousevat esiin jo aloitusjaksossa.

Kurinpidossa turvaudutaan sekä aivopesuun että brutaaliin väkivaltaan.

Jumalan sanaa vedetään kehiin tuon tuostakin, naisten kurinpidossa turvaudutaan sekä aivopesuun että brutaaliin väkivaltaan. Jossain kauempana käydään sotaa ”uskottomia” vastaan. Naispääosassa on edelleen pyörivän Top of the Lake: China Girl -sarjan tähti Elisabeth Moss. Hänen esittämänsä siepatun kertojanääni pitää yhteyttä sekä roolihahmon edelliseen elämään että sarjan kirjalliseen alkuperään.

Sarjan aloitusjakso on puitteiltaan, valta-asetelmiltaan ja tunnelmiltaan kuin kloonattua Geor-ge Orwellia 1984-muotin mukaisesti. Se ei ole ihme, sillä Attwood on tunnustanut reilusti tämän vaikutusyhteyden. Hyvästä esimerkistä käy The Guardianissa 18. tammikuuta 2013 julkaistu kirjoitus, jonka nimi My Hero: George Orwell (Sankarini George Orwell) puhuu puolestaan.

Aitoa Attwoodia on tietysti voimakas keskitys naisiin ja heidän kammottavasti alistettuun osaansa uuden yhteiskunnan biologisen perustan tukijalkoina. Tässä suhteessa sarja konkretisoi tehokkaasti äärimmäisyyksiä tuikkivan lähitulevaisuuspainajaisen.

Toisaalta lavastus ja puvustus ovat sellaisia, että ajallinen yhteys tuntuu elävämmältä menneisyyteen kuin epämääräiseen tulevaisuuteen. Näiltä osin vaikutelma on paikoin tahattoman koominen, ei vähiten naisten muhkean hilkkamaisen päähineen takia.

The Handmaid’s Tale – Orjattaresi. Osat 1-3/10.

Teema Fem ti 5.6. klo 22.00. Areena.