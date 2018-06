Lehtikuva/Markku Ulander

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen aktiivimallin aiheuttamista seurauksista.

Aktiivimalli on ruuhkauttanut TE-toimistoja, aiheuttanut lukemattomia kohtuuttomia tilanteita ja lisännyt byrokratiaa, listaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Esimerkiksi Uudenmaan TE-toimiston mukaan työvoimapoliittisten lausuntojen keskimääräinen käsittelyaika on venynyt aiemmasta 1 – 2 viikosta lähes kuukauteen. Yhdessä tapauksessa niin kutsuttuun yrittäjäkokeiluun osallistuneen ihmisen tuet katkesivat yli kahdeksi kuukaudeksi, kun hänen oikeuttaan työttömyysturvaan selvitettiin.

– Hallitus on puhunut yrittäjyyden helpottamisesta työttömille, mutta todellisuus on jotain näin järkyttävää. Myöskään lyhytkestoisen työn vastaanottamiseen liittyvien byrokratialoukkujen purkamiseksi ei ole tehty eletäkään vaan hallitus on keskittynyt ideologiseen kurinpalautuksen antamiseen työttömille, Andersson lataa tiedotteessaan.

Aktiivimalli on leikannut tukia myös niiltä, jotka ovat tehneet työtä ja yrittäneet täyttää mallin edellytykset.

– Eräs työtön oli tehnyt tarkastelujaksolla 134 tuntia urakkapalkkaista litterointityötä, mutta joutunut leikkauksen kohteeksi, koska alalla ei ole työehtosopimusta ja tuntipalkka on jäänyt alle aktiivimallissa vaadittavan 6,91 euron. Ilmeisesti hänen rikoksena oli siis liian pieni palkka, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan hallituksen esittämät korjaustoimenpiteet eivät ratkaise aktiivimallin ongelmia.

– Koko työvoimapoliittisen ajattelun on muututtava siten, että byrokraattisen kontrollin sijasta keskitymme mahdollistamaan ihmisten aktiivisuutta ja purkamaan sen esteitä.