Jarmo Lintunen

Anna Vuorjoki: Terveydenhoitomaksujen perimättä jättäminen on lain mukaista

Ministeriön ohje antaa vahvan tuen Helsingin kaupunginvaltuuston päätökselle selvittää asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viime keskiviikkona vasemmistoliiton aloitteesta kehotuksen selvittää keinoja, joilla voidaan ehkäistä vähävaraisten henkilöiden sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista johtuvia maksuvaikeuksia.

Valtuuston mukaan on selvitettävä myös keinoja, joilla voidaan vähentää asiakasmaksujen perintää esimerkiksi alentamalla maksuja tai jättämällä perimättä niitä pienituloisilta ihmisiltä, joilla on riski maksuhäiriömerkinnälle.

– Vain kaksi päivää myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi kunnille ohjeen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huomioimisesta toimeentulotuessa. Se mukaan vähävaraisia asiakkaita on tuettava ensisijaisesti sotemaksuja alentamalla tai perimättä jättämisellä eikä toimeentulotuen kautta, huomauttaa vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki blogissaan.

Asiakasmaksulainsäädännön perustarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu saa muodostua esteeksi palvelun käytölle.

Perusoikeudet elämäntilanteesta riippumatta

Vuorjoki huomauttaa, että kaupunki lähestyy kuin STM. Kaupunki toteaa vastauksessa vasemmistoliiton ryhmäaloitteeseen: ”Kaupungin tulee edistää kuntalaisten yhdenvertaista kohtelua myös siltä osin, että perintää hoidetaan säännönmukaisesti ja riittävän tehokkaasti tavoitteena, että jokainen kuntalainen hoitaa hänelle kuuluvat maksuvelvoitteet.”

– Filosofisesti kysymys on siitä, ymmärretäänkö tasa-arvon tarkoittavan samaa kohtelua kaikille vai sitä, että jokaiselle luodaan mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet perusoikeuksien toteutumiseen elämäntilanteesta riippumatta, sanoo Vuorjoki.

Hoitoon taloudellisesta asemasta riippumatta

STM painottaa omassa paimenkirjeessään lain velvoittavuutta: Asiakasmaksulainsäädännön perustarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu saa muodostua esteeksi palvelun käytölle.

Kaupungin tulee toimia lain mukaisesti, jotta sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu ei vaaranna henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

– On huolehdittava, että kaupungilla on käytännöt, jotka turvaavat jokaiselle oikeuden hoitoon ja hoivaan taloudellisesta asemasta riippumatta. Maksuvapautusten hakemisen mahdollisuudesta on myös tiedotettava asukkaille riittävän selvästi.