William Lloyd-George/IPS

Suuri sijoitus voisi tuoda vielä suuremmat säästöt.

Jos uhkaava konflikti pystytään estämään vaikkapa kahden miljardin euron sijoituksella, se voi merkitä 33 miljardin euron säästöjä vuositasolla, Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin hallituksen puheenjohtaja Jan Eliasson muistuttaa.

YK:n ja Maailmanpankin tuore selvitys laskee, että konfliktin ehkäisyyn käytetty euro voi tuoda seitsemän euron säästöt pitkällä aikavälillä.

Sodan estämiseen on kuitenkin tarjolla niukasti rahaa. YK:ssa alan budjetti on alle miljoona euroa, kun selkkausten hillintään eli rauhanturvaamiseen kaudella 2017–2018 on varattu liki kuusi miljardia euroa.

Konfliktin ehkäisyyn käytetty euro voi tuoda seitsemän euron säästöt pitkällä aikavälillä.

Selkkauksissa on usein kysymys rahasta. Maailmanpankin selvityksen mukaan 40 prosenttia kapinallisryhmien jäsenistä sanoo liittyneensä siksi, että tarjolla ei ollut muita elinkeinoja.

Englanninkielinen versio