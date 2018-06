Lehtikuva/Markku Ulander

Hallitus ottaa kantaa tällä viikolla perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Aikooko hallitus taas tavoilleen uskollisena takoa päätään seinään ja kieltää soten markkinamallin kipupisteet?

Hallitus on pitänyt yllä katteetonta optimistia sosiaali- ja terveyslain valinnanvapaudesta annetun lausunnon jälkeen. Aivan kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi perustuslakivaliokunnan lausunnosta: Se on valinnanvapauden lopun alku.

Syvimmällä suossa on kokoomus, joka on näyttänyt keltaista valoa hallituksen kaatamiselle. Siihen tuskin mennään ainakaan suosiolla. Puolue arvioi tällä viikolla kantaansa soten valinnanvapauden etenemiseen.

Esitys ei etene nyt kokoomuksen pillin mukaan. Syyllisiä on turha etsiä oppositiosta tai valiokunnista. Hallitus on aivan itse ajanut esityksensä nykyiseen jamaan ohittamalla asiantuntijoiden kritiikin.

Oppositio ja hallitus aivan eri linjoilla

Oppositio ja hallitus ovat esittäneet lähes päinvastaisia tulkintoja Annika Lapintien (vas.) johdolla valmistetusta lausunnosta.

ILMOITUS

Vasemmistoliiton tapaan myös vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto oli täystyrmäys. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitti viikonvaihteessa Helsingin Sanomissa puolueensa mallin, jolla korvattaisiin koko nykyinen hallituksen esittämä sote- ja maakuntauudistus.

Hallituksen ykkösministerit sekä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) että valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) olivat tyytyväisiä lausunnon valmistumisen jälkeen siitä, että eduskunta voi käsitellä muutokset.

Vai aikooko hallitus yrittää vielä jotain vilunkipeliä?

Molemmat tulkitsivat, että tavoiteaikataulu on mahdollinen. Edelleenkin on vakuutettu, että muutokset tehdään ennen eduskunnan kesälomaa.

Aikaa tähän on varattu viisi viikkoa eli heinäkuun ensimmäisen viikon loppuun asti. Mikään vastuullinen yritys ei tekisi näin kireällä aikataululla näin isoja muutoksia, joiden vaikuttavuudesta ei ole tietoa.

Tuskinpa valmista tulee ennen eduskunnan kesälomia

Viikonvaihteessa monet asiantuntijat kyseenalaistivat hallituspuolueiden optimismia, joka huokui jo hallituspuolueiden edustajien Tapani Töllin (kesk.) ja Wille Rydmanin (kok.) kannanotoissa tiedotustilaisuudessa viime perjantaina. Muutosten vakuutettiin olevan suurelta osalta teknisiä.

Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin Veli-Pekka Viljasen mukaan viittaukset, että lausunnossa olisi paljon teknisluonteisia huomautuksia, on alitulkinta.

Turun yliopiston hallinto-oikeuden professori Juha Lavapuro kiteytti Ylelle viime perjantaina haastattelussa jo ennen perustuslakivaliokunnan lausunnon julkistamista:

– Soten ongelma on se, että samalla muutetaan palvelu- ja hallintojärjestelmä. Se tuottaa ennakoimattomuutta ja riskejä. Nykyinen järjestelmä on muotoutunut vuosien saatossa ja nyt tehty uudistus on kertaluonteinen.

Hän ei pidä suomalaisen päätöksenteon hitautta yksinomaan huonona asiana. Mielipidettään hän perustelee sillä ”että diktatuurissa saadaan asiat tehtyä nopeasti”.

Viljanen ja Lavapuro eivät kumpikaan usko lakien valmistuvan ennen kesää.

Hallitus ohitti vakavimmatkin varoitukset



Asiantuntijat ja oppositiopoliitikot ovat yrittäneet tolkuttaa hallitukselle soten valinnanvapauden kipupisteistä. Ei ole mennyt perille, ei arvovaltaisempienkaan tahojen kritiikki.

Hallitus on esimerkiksi sinnikkäästi vastustanut, ettei valtoneuvostolla ole mitään syytä notifioida soten valinnanvapausjärjestelmästä EU:n komissiolle. Nyt perustuslakivaliokunta edellyttää tätä. Eikä tähän riitä yksin epäviralliset keskustelut komission virkamiesten kanssa, vaan pitää saada lausunto.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) nosti tämän esiin jo viime vuoden joulukuussa lausunnossaan (PDF-tiedosto).

Se, että ovatko maakunnan liikelaitokset taloudellisia vai ei-taloudellisia toimijoita, vaikuttaa muun muassa siihen, että saavatko ne toiminnassaan EU:n säädöksissä kiellettyä valtion tukea.

Vaatimukset huitaistiin syrjään

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) on virkamiesvalmisteluun vedoten sanonut, että sote-järjestelmää voidaan pitää ei-taloudellisena, joten tarvetta lakipaketin EU-notifioinnille ei ole.

Vehviläinen kuittasi epäilyt huitaisten: Sitten lakia muutettaisiin. Hallitus tiesi notifioinnin tarpeellisuudesta, mutta ohitti sen tietoisesti. Nyt kuukausia tai jopa vuodenkin kestävä prosessi on edessä.

Vai aikooko hallitus yrittää vielä jotain vilunkipeliä? Hallituksen reformiministerit, johon joukkoon Vehviläinenkin kuuluu, arvioivat tällä viikolla perustuslakivalikokunnan lausuntoa ja antavat oman vastineensa.

Lapintie varoitti jo perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa, etteivät valiokunnan jäsenet enää halua pöydälleen keskeneräisiä esityksiä.