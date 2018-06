Perustulo on paras vaihtoehto

Hallitus ilmoittaa, että työvoimapalvelut yksityistetään, vaikka meillä on ihan hyvä systeemi, kun työvoimapalvelut ovat olleet työvoimatoimistossa.

Maailma on muuttunut, kun digi- ja robottitekniikka on korvannut työt ja työttömyys on sen takia lisääntynyt. Ay-liike ei ole tätä huomioinut, ja eniten huolettaa, ettei SDP puhu mitään.

Onneksi Li Andersson on kiinnostunut ja ymmärtää, että ainoa mahdollisuus tänä aikana on perustulo. Sille saisi laajemmin hyväksyntää, jos määrätään summaksi vaatimattomasti työmarkkinatuen nettokorvaus, 560 euroa kuukaudessa. Tämä maksettaisiin meille kaikille.

Se pystytään maksamaan, kun vähennetään tukia. Ei makseta työllistämistukia työnantajille eikä työmarkkinatukea työttömille. Muitakin tukia voidaan tarkastella, ja ehkä vähentää tai muuttaa.

Työn ja tekijän kohtaamista varten avataan nettipalvelu työvoimatoimistossa, johon kaikki työnantajat pienimmistä yrittäjistä alkaen voivat ilmoittaa avoimet työpaikat ilmaiseksi, ja työnhakijat voivat kertoa työhalunsa, koulutuksensa ja työuransa. Näin työ ja hakija kohtaavat ja työllisyys paranee.

Tähän tarvitaan lisää koulutusta, mikä voi tapahtua työpaikoilla oppisopimus- ja mestari–kisälli-mallilla. Tämän viisauden otin SAK puheenjohtajan Jarkko Elorannan ja Transtechin pääluottamusmiehen Jouni Lämpsän lehtihaastattelusta.

Perustuloajatuksesta en luovu, koska se auttaa kaikkia, työttömistä pienyrittäjiin, taitelijoihin ja pieneläkeläisiin. Rahaa on, koska palkkoja ja eläkkeitä verotetaan, ja uusina veroina otetaan käyttöön muun muassa kaivosvero ja robottivero. Rikkaat voivat antavaa perustulonsa hyväntekeväisyyteen.