Tiistaina 22.5. Venäjän korkein oikeus kumosi monialaisen MPRA-ammattiliiton toimintakiellon. Pietarin oikeusistuin kielsi MPRA:n 10. tammikuuta, koska väitti sen rikkoneen ”ulkomaalaisten agenttien lakia”, joka asettaa jyrkkiä ehtoja kansalaisjärjestöjen ulkomailta saadulle rahoitukselle.

MPRA oli saanut rahaa kansainväliseltä teollisuusalojen liitolta IndustriALLilta, vaikka itse asiassa IndustriALL palautti MPRA:lle sen sille maksamia rahoja. Lisäksi oikeusistuimen mukaan MPRA oli rikkonut sääntöjään vastaan ”toimimalla politiikassa”, eli keräämällä allekirjoituksia Venäjän työlainsäädännön uudistamiseksi.

MPRA:n historia alkaa viime vuosikymmeneltä, jolloin se ylitti kansainvälisen uutiskynnyksen Fordin autojen kokoonpanotehtaan voittoisan lakon seurauksena. Fordin lakon jälkeen MPRA levisi useammalle autotehtaalle, ja vuodesta 2013 se on järjestänyt myös muiden alojen työläisiä, esimerkiksi Tikkurilan maalitehtaalla.

Vuodesta 2010 MPRA on kuulunut Venäjän työn konfederaatioon KTR:ään, johon on yhdistynyt suurin osa Venäjän riippumattomista ammattiliitoista. Oman ilmoituksensa mukaan KTR edustaa kahta miljoonaa työläistä, mutta tätä on mahdotonta tarkistaa.

MPRA:n kieltämistä vastaan kampanjoitiin monin tavoin

ILMOITUS

Suurin ammattiliittojen keskusjärjestö FNPR on Neuvostoliiton valtion kontrolloimien ammattiyhdistysten perillinen, ja toimii läheisessä yhteistyössä hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa.

MPRA:n kieltämistä vastaan kampanjoitiin monin tavoin. Eri puolilla Venäjää järjestettiin mielenosoituksia ja Pietarissa pistettiin pystyyn tukikonsertteja. KTR järjesti tärkeimmän vapputapahtumansa Pietarissa, jossa MPRA pitää päämajaansa. Satoja ihmisiä keränneelle marssille osallistui MPRA:n lisäksi merimiesten, lennonjohtajien, opettajien sekä koulutus- ja terveysalan liittojen jäseniä. Lisäksi KTR ehti rekisteröimään uuden MPRA:n kielletyn järjestön tilalle, ja valittamaan kiellosta YK:n kansainväliseen työjärjestöön ILO:hon.

MPRA:n kiellon jälkeen samanlaisin perustein kiellettiin myös lennonjohtajien riippumattoman ammattiliiton FPAD:n Siperian-osasto. Nyt on todennäköistä, että korkein oikeus kumoaa tämänkin kiellon. Kamppailu ei kuitenkaan ole ohi, koska ”ulkomaalaisten agenttien lakia” voi edelleen käyttää ammattijärjestöjen kieltämiseen Venäjällä.