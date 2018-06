Hanna-Marilla Zidan: Suostumusta tarvitaan – seksuaalista itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava

Kun suostumuksen lisääminen raiskauksen tunnusmerkistöön nousi viime syksynä esiin, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tokaisi: ”Se on elämälle vierasta”.

Oikeusministeri töksäytti kommenttinsa siitä huolimatta, että #metoo-, #dammenbrister- ja #memyös-kampanjat olivat onnistuneet herättämään pitkään kaivattua keskustelua itsemääräämisoikeudesta. On uskomatonta, kuinka 2010-luvun lopulla oikeusministeri yrittää sivuuttaa kaikki ne rohkeat ihmiset, jotka ovat nostaneet esiin sukupuolittuneen väkivallan ongelman ja sen laajuuden.

Se, ettei sukupuolittuneesta väkivallasta ole voitu puhua aiemmin näin rohkeasti, johtuu valtarakenteista. Niin kauan kun sukupuolittunut väkivalta on tabu ja sen uhrit joutuvat kokemaan häpeää ja vähättelyä, ei mikään muutu.

Hiljaisuuden aika on ohi. Häpeän aika on ohi. Nyt on aika lopettaa sukupuolittunut väkivalta.

Vasemmiston päämäärä on ollut kautta aikojen rikkoa epäoikeudenmukaisia rakenteita yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa valtarakenteet määrittävät sen, kenellä on vapaus päättää omasta kehostaan.

Irlannissa viime viikonloppuna järjestetyssä kansanäänestyksessä abortin laillistamisesta kyllä-äänet voittivat. Irlantilaisilla naisilla on nyt enemmän vapautta päättää omasta kehostaan.

Irlannissa monet ovat taistelleet vuosikymmeniä tämän vapauden puolesta ja ovat käyneet läpi massiivisia kampanjoita sekä äänestyksiä. Samaan aikaan toisille oikeus määrätä omista rajoistaan on itsestäänselvyys, synnynnäinen etuoikeus, josta ei tarvitse vakuuttaa ketään.

Raiskaus on itsessään aina sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa.

Suomessakin vapaus päättää omasta kehostaan kuitenkin on yhä etuoikeus. Tästä kertoo se, että Suomessa voimassa on yhä translaki, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Niin kauan kuin nykyinen translaki on voimassa, ei transihmisillä ole oikeutta päättää omasta kehostaan.

Rikoslaissamme raiskaus määritellään tällä hetkellä väkivallan tai sen uhan perusteella, vaikka raiskaus on itsessään aina sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa.

Se miten raiskaus on tällä hetkellä määritelty rikoslaissa kertoo valtarakenteista ja suhtautumisesta sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Raiskaus tulisi määritellä toisen ihmisen suostumuksen kautta, mikä kunnioittaisi aidosti itsemääräämisoikeutta.

Vasemmiston täytyy olla ajamassa vapautta kaikille, myös vapautta päättää omasta kehostaan, omista rajoistaan. Siksi Vasemmistonuoret on mukana Suostumus 2018 -kansalaisaloitteessa, joka ajaa raiskauksen määrittelyä ensisijaisesti suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan kautta.

Kyse ei ole vain tärkeistä lain muutoksista vaan ajattelun muuttamisesta. On aika muuttaa ajattelua, jotta kukaan ei enää sanoisi toisen suostumuksen olevan elämälle vierasta.