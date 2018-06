Epic kehittää järjestelmiä asiakkaiden kanssa Epicin kampus Wisconsinin Veronassa koostuu useista rakennuksista ja niiden välisistä puutarha-alueista. Modernilta Akropoliilta näyttävä suurikokoinen koulutusrakennus on tarkoitettu myös asiakkaiden käyttöön. Yhtiön asiakkaat kokoontuvat sinne yhden kokonaisen viikon ajaksi keväällä ja syksyllä. Yhteisissä workshopeissa asiakkaat työskentelevät yhdessä ja esittelevät omia sovelluksiaan ja Epicin järjestelmien jatkokehitystä. Asiakkaat johtavat isointa osaa keskusteluista itse. Paikalla voi olla jopa 8 000—9 000 osallistujaa eri maista: USA:sta, Kanadasta, Australiasta, Hollannista, Pohjoismaista. – Se on meille iso ponnistus, kun huolehdimme myös esimerkiksi kaikkien bussikuljetuksista ja ruuista, varatoimitusjohtaja Lars-Oluf Nielsen sanoo. Viikon aikana Epicin koodaajat osallistuvat sessioihin aktiivisesti. Viikon jälkeen asiakkaiden ideoita aletaan kehittää eteenpäin.

Epicin perustaja Judith R. Faulkner omistaa yrityksensä yhdessä työntekijöiden kanssa. Viihtyisällä kampuksella Wisconsinissa sorisevat monet kielet, ja työtä voi tehdä vaikka puumajassa.

Apotti-tietojärjestelmän valmistaja Epic on erityislaatuinen yritys. Sen perustaja Judith R. Faulkner perusti yrityksen 1979. Epicillä oli aluksi vain yksi kokopäiväinen ja kaksi puolipäiväistä työntekijää, ja toimipaikkana oli omakotitalon alakerta.

Nykyään Faulkner, 75, on monimiljardööri, mutta hän toimii edelleen yrityksen toimitusjohtajana. Hän on ilmoittanut luovuttavansa lähes kaiken omaisuutensa kuolemansa jälkeen epäkaupallisiin tarkoituksiin, kuten terveydenhoitoon ja koulutukseen.

Epicillä on tätä nykyä noin 9 500 työntekijää Yhdysvalloissa. Lisäksi Epicillä on väkeä Hollannissa, Tanskassa, Britanniassa, Australiassa, Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa. Helsingissä työskentelee Apotti-hankkeen takia nyt 45 Epicin työntekijää.

Epic on potilastietojärjestelmien kehittäjänä merkittävä. Yhdysvalloissa Epicin järjestelmissä on 200 miljoonan potilaan tiedot. Sen järjestelmissä käsitellään 2,8 miljoonaa potilastietoa päivittäin.

Epicin omistavat Judith R. Faulkner ja työntekijät yhdessä. Yhden vuoden työskentelyn jälkeen jokainen työntekijä on oikeutettu saamaan yhtiön osakkeita. Lehtitiedon mukaan noin 200 Epicissä työskentelevää henkilöä perheineen omistaa yrityksestä noin 75 prosenttia.

Tämmöistä tarinaa oli päästävä katsomaan itse paikalle.

Sisäliukumäki ja huvimajan netti

Epicin toimitilat sijaitsevat Yhdysvalloissa, Wisconsinin osavaltiossa lähellä osavaltion pääkaupunkia Madisonia. Veronan seutu on kumpuilevaa ja kaunista, vauraan näköistä. Autolla lähestyvä vieras näkee yrityksen omat modernit tuulimyllyt ja noin 8 000 aurinkopaneelia rakennusten katoilla ja aurinkopaneelipellolla.

Yrityksen toimitilat ovat vekkulimaiset. Tilat ovat värikylläisiä ja viihtyisiksi sisustettuja. Firmassa on esimerkiksi pieni sisäliukumäki. Kulttuuripiirit vaihtelevat Indiana Jonesista pohjoismaiseen arktiseen estetiikkaan. Suomalaisen silmä huomaa heti Marimekon seinäkankaat.

– Päätimme, että emme rakenna mitään yltiömäisen prameaa, mutta haluamme mahdollisimman kestävää ja laadukasta, Epicin tanskalaislähtöinen varatoimitusjohtaja Lars-Oluf Nielsen sanoo.

Jo 16 vuotta Epicissä työskennellyt Nielsen puhuu englantia tunnistettavalla skandinaavisella aksentilla.

Yrityksen kampusalueella voi työskennellä vaikka ulkona puumajassa. Sinne on vastikään asennettu langaton nettiyhteys. Vierailuni aikana näen vain yhden kravattimiehen. Työntekijät ovat keskimäärin nuoria ja puhuvat eri kieliä, aasialaistaustaisia on paljon. Suomalaisia ei ole haastatteluhetkellä töissä Veronassa.

– Kun rekrytoimme uusia työntekijöitä, yhtä insinöörin paikkaa saattaa hakea satakin, Nielsen kertoo.

Epicissä ei ole avokonttoreita.

– Ne eivät ole hyväksi työteholle. Varsinkin koodaajat tarvitsevat oman rauhallisen tilansa. Meillä on toki jonkin verran kahdelle tarkoitettuja työhuoneita, Nielsen sanoo.

Uusien työntekijöiden kouluttamista varten on iso rakennus, kuin nykyajan Akropolis. Toinen iso tila tarvitaan koko yrityksen kokoontumiseen kerran kuussa. Silloin työntekijät kokoontuvat yhteen keskustelemaan työstään, kuulemaan yrityksen uusimmat uutiset ja saamaan tietoa uusista hankkeista ja asiakkaista.

Nielsen kierrättää vierailijaa tiloissa ja kertoilee työn arjesta. Epicin työpaikkaravintoloissa ruoka on edullista, noin kolme dollaria annokselta. Ravintola on viihtyisä korkea hallimainen tila, ja kesäisin voi syödä ulkonakin. Talvella Veronassa on yleensä lunta ja pakkaskelit. Verona on kasvanut Epicin myötä. Lähelle on rakennettu uusia taloja, ja moni työntekijä on muuttanut yritystä ympäröivälle maaseudulle asumaan.

Epic haluaa pysyä aikatauluissa



– Mitä arvelet, kuinka monta henkilöä meillä työskentelee myynnissä, Lars-Oluf Nielsen kysyy. Arvaan jotain päätöntä, sillä oikea vastaus on ”noin viisi tai kuusi”. Siihen joukkoon luetaan myös toimitusjohtaja Judith R. Faulkner. Markkinointiosastoa ei ole ollenkaan.

– Meille parasta markkinointia on se, että pysymme aikataulussa. Se on meille tärkeää ja ylpeyden aihe, Nielsen kertoo.

Työntekijät ovat tottuneet tekemään tarvittaessa pitkää päivää.

Viestintäyksikön mukaan yhtiön päämäärä on ollut ”kehittää hyvää softaa ja hyvät suhteet asiakkaisiin. Luulemme, että olemme onnistuneet molemmissa. Sana kulkee: hyvä maine kiirii suusta suuhun”.

Mistä Epic ja sen tietojärjestelmä keksittiin Suomeen?



– Olimme tavanneet suomalaisia ja skandinaaveja jo useita vuosia sitten kansainvälisessä konferenssissa. Olimme tietoisia siitä, että Suomessa halutaan yhdistää terveydenhoidon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmät. Tämä yhdistelmä ja sen vaatima kehitystyö kiinnosti meitä paljon, varatoimitusjohtaja Nielsen kertoo.

Epicissä ollaan hyvin tietoisia Suomen sote-uudistushankkeesta. Nielsen sanoo, että Epic voi tukea sote-uudistukseen liittyviä uudistuksia sellaisina kuin yritys on saanut käsityksen niiden olevan.

– Olemme tottuneet olemaan joustavia.

Suomen pääkaupunkiseudun lisäksi yhtiö on saanut kyselyitä myös muualta Suomesta ja Norjasta. Nielsenin mukaan Epic arvostaa pohjoismaista hyvinvointimallia ja pyrkii saamaan lisää jalansijaa Pohjoismaissa.

Epicin amerikkalaiset työntekijät tulivat Suomeen keväällä 2017.

– Apotti on yksi isoista hankkeistamme. Haluamme tehdä asiakkaat tyytyväisiksi, on kyse isosta tai pienestä hankkeesta, Nielsen sanoo.