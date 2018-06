Lehtikuva/Mikko Stig

Kunnan pitää jättää perimättä pienituloisilta sote-maksuja, jos ne muodostuvat esteeksi palvelun käytölle ja uhkaavat asiakkaan tai perheen toimeentuloa.

Kunnat on tunnistettava tilanteet, joissa pienituloisten sote-maksut voidaan päättää jättää perimättä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korostaa kunnille paimenkirjeellään, että palvelumaksut eivät saa olla este hoidon saannille.

Kunnat päättävät asiakasmaksuista. Asiakasmaksulaissa on määrätty, että sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut on jätettävä perimättä tai niitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon.

Säännös on ehdoton silloin, kun on kyse sosiaalihuollon tai terveydenhuollon tulosidonnaisista maksuista. STM näkeekin tarpeellisena korostaa säännöksen velvoittavuutta ja merkitystä asiakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta.

Lääkkeitä ja palveluita jätetään käyttämättä maksujen tai toimeentulo-ongelmien takia

Maksujen alentaminen pikemmin kuin toimeentulotuki

STM haluaa myös sujuvoittaa viranomaisasiointia ja vähentää hallinnollista työtä. Kuntien pitää alentaa asiakkaan sotemaksuja eikä kierrättää niitä toimeentulotukeen maksettavaksi.

ILMOITUS

Jos asiakas ei ole vain väliaikaisesti toimeentulotuen tarpeessa, kunnan pitäisi alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksu, jotta asiakkaan ei tarvitse hakea maksuihin toimeentulotuen täydentävää tai ehkäisevää tukea kunnalta.

STM korostaa: Menettely on paitsi lainmukainen myös asiakkaan näkökulmasta hänen toimintakykyään ja itsenäistä selviytymistään tukeva toimintatapa. Asiakasmaksulainsäädännön perustarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu saa muodostua esteeksi palvelun käytölle.

Joissain tilanteissa myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea on maksettava. Näin esimerkiksi jos kunta ei alenna maksuja.

Myös palvelusetelillä on taattava palvelut



Palvelusetelin on katettava palvelujen kustannukset, jotka ovat lain mukaan asiakkaalle maksuttomia.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo vaarantuu omavastuun vuoksi. Jos asiakas joutuu maksamaan palvelusetelin lisäksi normaalia asiakasmaksua enemmän, hän voi saada ylittävään osuuteen täydentävää toimeentulotukea.

Kunnan on tehtävä päätös asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä jo ennen palvelun käyttämistä, jos tiedossa on, että asiakas saa jo toimeentulotukea.

Kuinka moni tietää oikeudestaan?



STM:n tiedote ei kerro, miten suuri ongelma liian korkeat palvelumaksut ovat potilaille ja asiakkaille. Taannoin ilmestynyt tutkimus kertoo, että suuret maksut rasittavat etenkin pienituloisia nuoria eläkeläisiä.

Katastrofaaliset maksut, eli kun asiakasmaksut ja lääkkeiden ja matkojen omavastuut ylittävät 40 prosenttia asiakkaan tuloista, ovat suhteellisen harvinaisia. Ilman julkisesti rahoitettuja palveluita kustannukset nousisivat monilla eläkeläisillä suhteettoman suuriksi.

Monista tutkimuksista tiedetään, että lääkkeitä ja palveluita jätetään käyttämättä maksujen tai toimeentulo-ongelmien takia.

Sote-maksuja päätyy ulosottoon



Sosiaali- ja terveysmaksuja päätyy ulosottoon. Esimerkiksi vuonna 2016 lähes 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua oli ulosotossa. Määrä kasvoi tuolloin edellisestä vuodesta lähes 20 prosenttia.

Ulosotossa oli eniten sairaala- ja muita laitoshoitomaksuja, hammashoidon, terveyskeskusten sekä muita sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja. Maksukatto ei rajoittanut maksujen kertymistä.

Asiakasmaksuja perittiin tuolloin ulosoton kautta 19 miljoonaa. Euromääräisesti asiakasmaksujen merkitys on siis paljon pienempi kuin sen osuus asiakasmäärästä. Tietoa keskimääräisestä velkasummasta ei ole saatavissa, mutta asiakasmaksulaskut eivät ole kovin isoja summia.