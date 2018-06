Lehtikuva/Paul Ellis

Maalivahti on aina yksin

Viime lauantaina pelattu Mestareiden liigan finaali oli eräs dramaattisimmista otteluista turnauksen historiassa. Real Madrid teki kolme maalia ja vei pokaalin, mutta taistoa ei ratkaissut kukaan valkopaitojen pelaajista. Liverpoolin maalivahti Loris Karius teki ottelun toisella jaksolla kaksi käsittämätöntä virhettä, jollaisia on totuttu näkemään lähinnä kotimaisissa aladivarimatseissa.

Ensin Karius heitti pallon vaarattomassa tilanteessa suoraan Karim Benzeman jalkaan, josta se kimposi maaliin. Liverpool toipui vielä tästä takaiskusta Sadio Manén maalin myötä, mutta ottelu ratkesi lopullisesti Kariuksen imuroitua Gareth Balen kaukolaukauksen sisään.

Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson sanoi ottelun jälkeen joukkueensa voittavan ja häviävän yhdessä. Kliseinen lausahdus saattaa pitää paikkansa joissain tapauksissa, mutta tämä tilanne ei ollut käsillä ottelun päätyttyä Kariuksen jäätyä makaamaan murheissaan viheriölle pitkäksi ajaksi. Yhtään Liverpoolin pelaajaa ei nähty lohduttamassa elämänsä karmeinta iltaa hetki sitten todistanutta maalivahtia. Tämän tehtävän hoitivat Real Madridin pelaajat. Seuraslogan ”You never walk alone” oli tuolla hetkellä vedetty viemäristä alas.

Yhtään Liverpoolin pelaajaa ei nähty lohduttamassa maalivahtia.

Joukkueurheilussa yksittäiset ottelut ratkeavat aina silloin tällöin henkilökohtaisiin epäonnistumisiin. Jalkapallo ei ole pelinä kuitenkaan reilu kaikille joukkueen jäsenille.

Kenttäpelaajien virheet laitetaan usein huonosti organisoidun joukkuepelin piikkiin eli viime kädessä vastuun kantaa valmentaja. Sanotaan, että pallonmenetys ratkaisevalla hetkellä johtuu enemmän puutteista harjoitelluissa toimintamalleissa ja annetuissa vaihtoehdoissa kuin pelaajan henkilökohtaisesta virheestä. Valmentajana voin todeta, että lähes aina tämä pitää paikkansa.

Myös roolit ovat erilaisia. Hyökkääjä saa tuhnuilla suorituksissaan rajattomasti, jos pallo löytää tiensä verkkoon ratkaisevalla hetkellä. Esimerkiksi legendaarinen italialaishyökkääjä Filippo Inzaghi muistetaan kärkimiehenä, joka saattoi olla 89 minuuttia täysin pelin ulkopuolella. Viimeisillä hetkillä syntyi kuitenkin usein voiton ratkaisseita 1–0-osumia.

Maalivahtien tekemät virheet muistetaan puolestaan ikuisesti. Peter Enckelmanista puhuttaessa ei tule ensimmäisenä mieleen hieno ura ja sen huipentuminen ykkösmaalivahtina maailman kovimmassa liigassa. Kaikki futisihmiset muistavat Birminghamin derbyn vuodelta 2002, jolloin Enckelman päästi sivurajaheiton lipumaan jalkansa alta omaan maaliin.

Englannin ja Arsenalin David Seamanin hienoa uraa varjostaa puolestaan vuoden 2002 MM-kisoissa nähty Ronaldinhon puolesta kentästä laukoma maali, joka oli osaltaan sinetöimässä sumusaarten joukkueen putoamista turnauksesta.

Jalkapallo on joukkuelaji, mutta maalivahti on aina tietyllä tapaa yksilöurheilija – ja samalla liian usein yksin vastuussa tekemistään virheistä. Tilanne on käänteinen hyökkääjän rooliin verrattuna. Ottelu voi sujua loistavasti loppuhetkille saakka, mutta virhe ratkaisevalla hetkellä voi olla kohtalokas.

Loris Kariuksen tapauksen osalta suurimman vastuun kantaa muuan Jürgen Norbert Klopp, joka ei ole maalivahtiruletissaan onnistunut yhtä hyvin kuin monessa muussa pelaajahankinnassaan. Vastaavan tilanteen olisi aivan hyvin voinut kuvitella tapahtuvan esimerkiksi Simon Mignoletille.

Kariuksen murheellisesta illasta puhuttaessa on nostettu esiin toisen saksalaisen maalivahdin, maajoukkueessakin esiintyneen Robert Enken surullinen kohtalo, jota on käsitelty myös tällä palstalla aiemmin. Enke kärsi valtavien paineiden aiheuttamasta vaikeasta masennuksesta ja teki itsemurhan vuonna 2009.

On syytä kuitenkin muistaa, että Enken tilanne oli monisyisempi ja tilanteet eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa. Karius olisi kuitenkin ansainnut enemmän tukea ottelun jälkeen, ja Liverpoolin pitäisi seurana pohtia vakavasti, miksi maalivahti jätettiin yksin kentälle – siinäkin todennäköisessä tapauksessa, että Kariuksen ura Liverpoolissa on ohi. Jos mitään ei tehdä, seuran motto on jatkossa täysin tyhjä fraasi.

Lopuksi on todettava, että kovien panosten tulosurheilussa huonoista suorituksista johtuva asiallinen kritiikki on inhimillinen ja hyväksyttävä reaktio. Kariuksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käsitellä asia ja jatkaa eteenpäin.

Toivottavasti tässä prosessissa hän saa kaiken mahdollisen tuen. Nuorella veskarilla on vielä ura edessään ja mahdollisuus urotekoihin – tapahtuivat ne sitten missä pelipaidassa tahansa.

Vakiokupongilla jatketaan kotimaisten sarjojen merkeissä. Veikkausliigassa kohteen 2 PS Kemi otti yllätysvoiton Kuopiosta, mutta joukkue on ollut ylivoimaisesti huonoiten organisoitu ryhmä tämän kauden sarjassa. Lahti on puolestaan hävinnyt vain yhden pelin ja ollut tasaisen hyvä koko alkukauden. Pelijakauma houkuttaa panostamaan vierasvoittoon.

Ykkösessä kohteen 5 EIF ei ole veikkaajien suosiossa vierasottelussa Jaroa vastaan. Joukkue on kuitenkin jatkanut cupissa nähtyjä hyviä otteita eikä ole hävinnyt vielä kertaakaan. Tähän kohteeseen kakkonen ristivarmistuksella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 2.6. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2, 2, X(2), 2(X), 1(2), 2(1), 1, X(2), 1, X(1), 1, 2.