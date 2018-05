Lehtikuva/Martti Kainulainen

Pienellä ryhmällä on suuret menot.

EU:n holtiton rahankäyttö on eurooppalaisen äärioikeiston mieliteemoja. Europarlamentin laitaoikeiston ENF-ryhmä – Kansakuntien ja vapauden Eurooppa – on kuitenkin itse oiva esimerkki vastuuttomasta törsääjästä.

Parlamentin puhemiehistö vaatii ryhmältä selvitystä yli 427 000 euron käyttämisestä vuodelta 2016. Selvityksessä on löytynyt tukku säännöksiä rikkovaa rahankäyttöä.

Parlamentin pienin, tällä hetkellä 34 jäsenen ryhmä on ostanut 234 pulloa samppanjaa. Sen on tarjoamilla illallisilla on kulunut rahaa 400 euroa henkilöä kohti. Työntekijöille on ostettu 110 sadan euron arvoista joululahjaa.

Parlamentin pienin, tällä hetkellä 34 jäsenen ryhmä on ostanut 234 pulloa samppanjaa.

Suurin summa, 388 000 euroa, kertyy erilaisista leväperäisesti järjestetyistä tilaisuuksista. Ryhmä on ohjeiden vastaisesti laiminlyönyt tarjousten pyytämisen silloin, kun tilaisuudelle tulee hintaa 15 000 euroa.

ENF-ryhmään kuuluvat Ranskan kansallinen rintama (FN), Italian Lega, Hollannin vapauspuolue (PVV), Belgian Vlaams Belang sekä Itävallan vapauspuolue (FPÖ), joka on maan hallituksessa, ja yksittäisiä edustajia, kuten entinen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) jäsen.