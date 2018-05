Jarno Mela

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mukaan sisäilmapäätös on merkittävä edistysaskel, mutta sosiaali- ja terveyspalveluihin on saatava syksyllä lisää rahaa.

Helsingin kaupunginhallituspuolueet ovat päässeet sopuun kaupungin vuoden 2019 budjettiraamista.

Osana raamia ryhmät päättivät muun muassa arvioida budjetin valmistelussa koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen korjausinvestointiohjelman erityisesti sisäilmakorjausten näkökulmasta.

Sisäilmakorjausten nostamista arvioitavaksi vaati vasemmistoliiton valtuustoryhmä, joka pitää kaupunginhallituksen päätöstä merkittävänä.

Huonosta sisäilmasta sairastuminen on jo itsessään vakava asia, mutta pahimmillaan se kasvattaa syrjäytymisen riskiä.

– Koulujen ja muiden julkisten tilojen huono sisäilmatilanne on asia, johon kaupungin on ehdottomasti tartuttava kovemmalla kädellä. Lasten sairastuminen on jo itsessään vakava asia, mutta se voi aiheuttaa myös muita vakavia lieveilmiöitä, sanoo ryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

– Pahimmillaan sairastumiset johtavat suureen määrään poissaoloja, mikä heikentää koulumenestystä ja kasvattaa riskiä syrjäytymiseen ja yhteisön ulkopuolelle putoamiseen, Vuorjoki kuvailee.

Terveellinen sisäilma ja turvalliset työskentelyolosuhteet ovat yksi vasemmistoliiton valtuustoryhmän tämän kauden tärkeimmistä painopisteistä.

Sote-määrärahat eivät riitä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on sen sijaan tyytymätön sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahoihin raamissa. Ryhmän mukaan ne ovat riittämättömät, jotta kaikki palvelut saataisiin turvattua.

– Hyväksymme luvut nyt valmisteluvaiheessa, mutta syksyn budjettineuvotteluissa tulemme vaatimaan lisäpanostuksia, sanoo Vuorjoki.

– Tällaisenaan budjetti on leikkaava, eikä turvaa kaupunkilaisille kaikkia heidän tarvitsemiaan palveluita. Sellaista emme voi hyväksyä.

Ryhmä mukaan vuoden 2019 budjetissa on huolehdittava, että kaupunki onnistuu esimerkiksi vähentämään nuorten asunnottomuutta sekä parantamaan vanhustenhoitoa ja peruspalveluita.

Vasemmistoliitto vaatii kaupunkia myös toimimaan suunnannäyttäjänä alipalkattujen alojen palkkauksen korjaamisessa.

Kaupunginhallitus päätti raamin hyväksymisestä maanantaina.