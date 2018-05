Lehtikuva/Martti Kainulainen

Edunvalvontavoimaa ja taloudellista synergiaa.

Viisi SAK:laista kuljetusalan liittoa tiivistävät yhteistyötään edunvalvonnassa. Yhteistyön välineeksi perustettiin viime viikolla Kuljetusliitot KL.

– Tiivistämme yhteistä tekemistä. Tämä on arvioitu oikeaksi tavaksi mennä eteenpäin yhteistyön tiellä, sanoo Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting.

SAK:laisen kuljetusalan yhteisjärjestöön kuuluvat Merimies-Unionin lisäksi Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Veturimiesten liitto sekä Rautatievirkamiesliitto.

Kuljetusliitot KL:n hallituksen muodostavat mukana olevien liittojen puheenjohtajat. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Simo Zitting.

Kuljetusliittojen yhteistyö ei ole uusi asia ja liittojen yhdistämistäkin on yritetty. Zittingin mukaan liittofuusiokin voi tulla ajankohtaiseksi jonakin päivänä.

– Kehitämme yhteistyötä askel askeleelta. Ehkä vielä jonain päivän voidaan todeta, että aika on kypsä liittojen yhdistämiselle saman nimen alle. Vielä asia ei ole ajankohtainen.

Saman katon alla liitot ovat jo nyt Hakaniemen torin laidalla sijaitsevassa Metallitalossa, joka on useiden SAK:laisten liittojen kotipesä.

Kaveria ei jätetä jatkossakaan



Kuljetusalan liitoilla on ollut jo useita vuosia työehtosopimusneuvotteluissa ”kaveria ei jätetä” -sopimus. Sen tarkoitus on turvata jokaiselle liitolle säällinen työehtosopimus. Jos jokin liitto joutuu sopimusneuvotteluissa pulaan vastapuolen kanssa, muilta liitoilta on luvassa apua erilaisilla solidaarisuustoimilla.

– Sekin sopimus saa nyt lisää merkitystä, Zitting tuumii.

Edunvalvontavoiman kokoamisen lisäksi tähtäimessä on myös taloudelliset synergiaedut toimintoja yhdistämällä.

– Meillä on suunnitelmia toimintojen yhdistämisestä. Luonnollisen kehityksen ja myös eläköitymisen kautta tapahtuvan poistuman vuoksi toimintoja pyritään yhdistämään siellä, missä se on järkevää.

Kaksi on joukosta poissa



Yksi on kuitenkin joukosta poissa. Entinen Rautatieläisten liitto päätti edellisen epäonnistuneen kuljetusliittojen fuusiohankkeen jälkeen lähteä omille teilleen. Vuonna 2010 perinteikäs liitto siirtyi Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n siipien suojaan omaksi Raideammattilaiset JHL -yhdistykseksi. Raideammattilaiset eivät ole mukana kuljetusliittojen yhteisjärjestössä.

Myös Ilmailualan Unioni IAU jäi pois Kuljetusliitto KL:sta, ainakin tässä vaiheessa.

– IAU:lla on siihen omat syynsä ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä. Ovet ovat auki IAU:n tulla, jos he niin päättävät, Zitting sanoo.

Hynttyitä yhteen



SAK:laisissa kuljetusliitoissa tapahtuu Kuljetusliitot KL:n lisäksi myös muunlaista tiivistymistä. Aiemmin keväällä Veturimiesten liitto ja Rautatievirkamiesliitto päättivät lyödä hynttyyt yhteen.

Aiesopimus tehtiin huhtikuussa ja liitot yhdistävä Rautatiealan Unioni RAU käynnistää toimintansa vuoden 2019 alussa.