Lehtikuva/Vincenzo Pinto

Italian presidentti Sergio Mattarella ei suostunut nimittämään euroskeptistä Paolo Savonaa valtiovarainministeriksi, pääministeriehdokas Giuseppe Conte luopui tehtävästään.

Yritykset muodostaa Italiaan hallitus kariutuivat. Presidentti Sergio Mattarella käytti veto-oikeuttaan ja kieltäytyi nimittämästä valtiovarainministeriksi tiukasta euronvastaisuudesta tunnettua ekonomisti Paolo Savonaa.

Savona toimi Italian teollisuusministerinä 1990-luvulla. Hänet tunnetaan eurokriitikkona ja talouskuripolitiikan vastustajana. Mattarella perusteli päätöstään Savonan innolla erota yhteisvaluutasta ja sen sijoittajissa herättämällä levottomuudella.

Hallituksen muodostajaksi ja pääministeriksi oli nimetty Firenzen yliopistossa siviilioikeuden professorina toimiva Giuseppe Conte on poliittinen noviisi. Conten akateemiset ansiot on otettu suurennuslasin alle sen jälkeen, kun kävi ilmi, ettei New Yorkin yliopisto löydä hänen CV:ssa mainitsemiaan suorituksia arkistoistaan. Science Magazine kirjoittaa, että Italian media on kyseenalaistanut myös muita Conten tekemisiä, esimerkiksi toiminnan Pariisin Sorbonnen yliopistossa.

Populistipuolueiden vaalilupauksiin kuuluivat muun muassa säästötoimien lopettaminen, verojen alentaminen ja valtionvelkojen anteeksi saaminen.

"Saksikäsi" Cottarellista väliaikainen pääministeri?



Sergio Mattarellan Paolo Savonalle antamiin pakkeihin murenivat haaveet kahden populistipuolueen Legan (entinen Lega Nord) ja Viiden tähden liikkeen muodostamasta hallituksesta. Italiaan ei ole saatu muodostettua hallitusta sitten maaliskuussa järjestettyjen vaalien.

Yhteishallituksen muodostamiseen pyrkineiden populistipuolueiden vaalilupauksiin kuuluivat muun muassa säästötoimien lopettaminen, verojen alentaminen ja valtionvelkojen anteeksi saaminen.

Mattarellan mukaan Conte ei suostunut harkitsemaan muita ehdokkaita valtiovarainministeriksi Savonan sijaan ja päätyi luopumaan tehtävästään hallituksen muodostajana.

Reutersin mukaan presidentin eroa vaatii Viiden tähden liikettä johtava Luigi Di Maio. Hän perustelee vaatimustaan perustuslain 90 artiklalla, jonka mukaan parlamentin enemmistö voi vaatia presidentin eroa. Jos parlamentti päättää ehdottaa presidentin eroa, lopullisen harkinnan tekee Italian perustuslakioikeus. Legaa johtava Matteo Salvini puolestaan vaatii uusia vaaleja.

Presidentti Mattarella ei vielä ota kantaa uusiin vaaleihin, mutta ne alkavat näyttää melko todennäköisiltä. On myös mahdollista, että Mattarella nimittää Italialle väliaikaisen pääministerin ja virkamieshallituksen. Pääministerivalinta kohdistuisi todennäköisesti kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n entiseen johtajaan Carlo Cottarelliin. Vuosina 2008–2013 IMF:ssa toimineen ja Italian julkiseen talouteen leikkauksia vaatineen Cottarellin lempinimeksi annettiin herra Sakset.