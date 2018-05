Eduskunnan pitäisi saada sote-uudistus päätettyä reilun kuukauden sisään, jotta maakuntavaalit pystytään pitämään lokakuussa. Epävarmuus soten rahoituksesta on valtava. Valtiovarainministeriö (VM) julkisti uudistuksen tuovan säästöjä jopa neljä miljardia. Säästöt tulisivat pääosin teknologian tuomisesta sosiaali- ja terveydenhoitoon, ja vain 600 miljoonaa säästöjä syntyisi palveluiden yhteensovittamisesta (integraatio).

Talouspolitiikan arviointineuvosto ilmoitti, että luku on täysin tuulesta temmattu ja kertoi, että ainakaan talouden säästöperusteella sote-uudistusta ei pidä tehdä valtavan suuren epävarmuuden vuoksi.

Puhemies Paula Risikkohan (kok.) on pitkään sanonut, että valinnanvapaus tuo alussa jopa lisää kustannuksia. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, sillä se tuo valtavasti lisäkäyntejä, koska patoutunutta tarvetta terveyspalveluihin on julkisen palvelun jonotuksen vuoksi kertynyt runsaasti. Seuraava jono tuleekin maakunnan liikelaitokseen, joka ei pysty tekemään palveluohjausta erikoissairaanhoitoon sote-keskusten lähetteille hoitotakuuaikojen puitteissa.

Sote-uudistus on pakko pistää jäihin, muuten tulee todella raju julkisten palvelujen alasajo.

Kokoomuksen suunnitelma on loistava. Se sai nimittäin neuvoteltua keskustan kanssa, että asiakasseteliä käytetään erikoissairaanhoitoon kuitenkin silloin, kun hoitotakuuta ei voida toteuttaa. Lisäksi ministeri Petteri Orpo esitti hoitotakuuajan lyhentämistä kolmeen kuukauteen. Se siksi, että erikoissairaanhoidon jonoja olisi pakko purkaa myös yksityisiin sairaaloihin.

Tämä johtaa siihen, että yksityisen sote-keskuksen kannattaa tehdä mahdollisimman paljon lähetteitä, jotta liikelaitos ruuhkautuisi ja sen oma sairaala saisi mahdollisimman paljon asiakkaita. Tämä lisäisi sote-rahoituksen kustannuksia rajusti, sillä jo nyt arvioidaan maakunnan rahoituksesta yli puolet menevän erikoissairaanhoitoon. Lisäksi se aiheuttaisi jo aiemmin pelättyä lääkäreiden siirtymistä yksityisille firmoille, mikä vaarantaisi julkisen erikoissairaanhoidon päivystyksen. Sitä yksityinen ei haluakaan ottaa vastuulleen, koska se on kallista.

ILMOITUS

Viime viikolla maakuntien rahoitukseen tuli vielä uusi rahasyöppö. Maakuntien tilakeskus julkaisi laskelmansa tulevista sote-kiinteistöjen vuokrista. Vuokrat tulevat olemaan niin korkeat, että maakunnat eivät selviä niistä.

Iso kysymys onkin, kuka tai mikä maakuntien tilakeskusta ohjaa, VM vai maakunnat itse. Suomeen on tulossa paljon julkisten sairaaloiden uudisrakennuksia ja ne on pakko tehdä, koska nykyiset sairaalat on rakennettu pääosin 1960-luvulla. Jos laskelmat vuokrista toteutuvat, useampi maakunta on menossa konkurssiin lähivuosina, sillä vuokrat nousevat taivaisiin.

Sote-uudistus on pakko pistää jäihin, muuten tulee todella raju julkisten palvelujen alasajo. On vaikea käsittää, miten keskusta voi tällaisen hyväksyä. Jos julkinen terveydenhuolto ajetaan alas, paluuta siihen ei enää ole. Löytyykö silloin vastuunkantajia tapahtuneesta?

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja.