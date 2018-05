Yle Kuvapalvelu

Neliosaisen irlantilaissarjan Näytön paikka (Striking Out, 2017) lyhyessä johdannossa riemukkaat polttarit vaihtuvat yhdellä oven avauksella karvaaksi pettymykseksi. Koville ottaa ja sydänkin taitaa särkyä, mutta työt odottavat – lähiminuutit osoittavat kolmekymppisen päähenkilön (Amu Huberman) sitkeäksi, tarmokkaaksi ja asiansa osaavaksi nuoreksi naiseksi.

Lisää syrjähyppelyä kehiin tuo kuvioihin pian ilmestyvä julkkis, tv:stä tuttu Rahamies-ohjelman vetäjä. Hänen seksileikkejään on kuvattu salaa ja nyt valittuja paloja niistä levitetään netissä. Koska päähenkilö Tara on asianajaja, hänen tehtävänään on hoitaa homma oikeudessa niin, että asiakkaan yksityisyys ei enempää vaarannu.

Edellä olevasta juoniselosteesta voi jo päätellä, että tapahtumissa liikutaan niin sanotusti ajan hermolla. Nettiin, seksiin ja someen ei kuitenkaan sen syvemmin paneuduta. Näytön paikka on tasavahva yhdistelmä oikeusdraamaa ja ihmissuhdesoppaa, jossa on paikkansa myös kepeällä huumorilla.

Irkkusarjan käsikirjoitus on junailtu ”yleisöystävällisesti” ja selvästikin kohdistettu mahdollisimman laajalle naispuoliselle katsojajoukolle.

Ensi jaksosta lähtien mennään sopivasti erityyppisten ja -ikäisten naisten johdolla. Miehet ovat silti vahvasti edustettuina näkyvissä, ja tavallaan myös välttämättömissä sivuosissa: Taran ympärille muodostuu aloitusjaksossa pieni persoonallinen tiimi.

Dubliniin sijoittuva, James Phelanin luoma sarja pyörähtää vetävästi ja sujuvan pintaliitoisesti käyntiin, ja Irlannissa meiningistä tykättiin. Siellä toinenkin kausi on jo esitetty. Sarja kelpasi myös yhdysvaltalaisille markkinoille.

Näytön paikka. Osa 1/4. TV1 perjantaina 25.5. klo 21.05. Areena.