Lehtikuva/Onni Ojala

Se onkin kirjasto eikä pysäköintitalo! Näin kommentoi kaupunkilainen joulukuussa avattavaa, Helsingin rautatieaseman kupeeseen rakenteilla olevaa Oodi-kirjastoa, kun sitä esiteltiin yleisölle tiistaina.

Valtavankokoinen Oodi on jo tässä vaiheessa onnistunut tavoittamaan kaupunkilaiset. Jono kiemurteli satoja metrejä. Sitä tultiin katsomaan, vaikka sekä sisätyöt että ulkokuori ovat kesken.

Tämä onkin hyvä juttu, sillä Oodiin odotetaan jopa 10 000 päivittäistä kävijää, kunhan se avataan kirjastokäyttöön. Nyt Helsingin vilkkainta kirjastoa, Kirjasto Kymppiä, käyttää noin 2 000 henkilöä päivässä.

Suomalaiset arvostavat ja jopa rakastavat kirjastoja, eikä sadan miljoonan euron Oodiakaan ole juuri arvosteltu. Toki kaupunkilaiset ovat olleet huolissaan lähikirjastoistaan, mutta heille on vakuutettu, ettei Oodin avaaminen johda lähikirjastojen sulkemiseen.

Oodi heijastaa muutosta

Oodi kertoo osaltaan, mihin pitkään jatkunut muutos kirjastolaitoksella on nyt menossa. Kirjastossa ei enää riitä, että rakastaa kirjoja, vaikka niitäkin kirjastossa on. Oodissa asiakas voi äänittää musiikkia, ommella, tulostaa, ladata kännykkänsä, osallistua vaikkapa kokkauskurssille ja pitää palavereja, juoda kahvia, syödä, katsoa elokuvia.

On robotiikkaa ja digitaalisia palveluita, elämyksiä ja tilaisuuksia. Erityisesti on mahdollisuus maksuttomaan oleiluun. Tämä kaikki edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa uuden oppimista. Oodin tapauksessa oppimaan halukkaita on riittänyt. Se on kirjastoalan ammattilaisille unelmatyöpaikka.