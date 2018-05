Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Hallituksen ideologia näkyy paljaimmillaan VR:n kohtalossa. Valtion omistama yhtiö pilkotaan kolmeksi yhtiöksi, ja VR jatkaa liiketoimintayhtiönä. Mestarina on toiminut keskustalainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) motto on ollut, että laiska tase pistetään töihin valtionyhtiöissä. VR:n kohdalla näyttää siltä, että valtio on valmis maksamaan siitä, että raideliikenne avataan kilpailulle ja tase pistetään lihoiksi markkinoiden ehdoilla.

Hallitus tukee markkinoiden avaamista yhdenlaisella yritystuella. VR:stä pilkotun kalustoyhtiön on vuokrattava vaunu- ja kuljetuskalustoaan kilpailijoilleen. Tuleville kilpailijoille halutaan taata sama asema markkinoilla kuin VR:lle.

Kaluston vuokraamispakko aiheuttaa ongelmia perustettavalle yhtiölle. Tämä kantaa investointivastuun, ja kilpailijat pääsevät siivellä kiinni markkinoihin. Vuokraamispakko luo paineita kuljetuskaluston lisäinvestointeihin, sillä VR menettää kaluston joustavasta siirtelystä syntyneen synergiaedun.

Yhtiölle saattaa tulla jopa puolen miljardin lisälasku investoinneista. Lasku lankeaa veronmaksajille vähintään valtion tulovirran ehtymisenä. VR on tulouttanut valtiolle esimerkiksi viime vuonna noin sata miljoonaa euroa.

Paineet lippuhintojen korotuksiin kasvavat. VR:n viime vuosien lippujen hinnoittelu on saanut kiitosta matkustajiltakin. Matkustaminen on aikaisempaa edullisempaa, etenkin jos on vara valita matkustusajankohtansa. Kilpailun aiheuttamat lisäkustannukset siirtyvät hyvin todennäköisesti lippujen hintoihin.

Hämmentävää on, että VR:n pilkkominen ei Postin tapaan nostata suuria tunteita. Taksiliikenteenkin vapauttaminen on kuohuttanut mieliä enemmän kuin VR:n ja raideliikenteen markkinaehtoistaminen.

VR on kansallisomaisuutta ja tärkeää infrastruktuuria ekologisen liikkumisen kannalta. Edellisellä hallituskaudella liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.) painotti liikenteen painopisteen siirtämistä aikaisempaa enemmän kumipyöriltä raiteille. Oikeistohallitus on kääntänyt täysin liikennepolitiikan suunnan.

Täydellinen takinkääntäminen raideliikenteessä osoittaa konkreettisesti, että hallituksen värillä on väliä. Edellisen hallituksen aikana, vaikka kokoomus oli mukana, VR:n pilkkominen ei olisi ollut mahdollista.

